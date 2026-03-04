Парти и ракети: Животът на блокираните круизни кораби

Лесли Балантайн се събужда в ранните часове от предупредителен sms: "Потенциални ракетни заплахи, потърсете незабавно убежище в най-близката обезопасена сграда".

Съпругът ѝ, Алистър, проспива всичко. Балантайн надниква през прозореца. Навън - само мрак и светлините на пристанището в Дубай.

Това се случва в неделя. Дни по-късно Балантайн все още е на борда на MSC Euribia - 331-метров круизен кораб с 19 палуби, акостирал в Дубай.

Блокираните круизни кораби

"Еврибия" е един от многото кораби, които в момента не могат да отплават от Близкия изток поради ескалиращия конфликт с Иран. За хиляди пътници и екипажи рутинните плавания за развлечение през пристанищата в Персийския залив и Червено море се превърнаха в несигурна игра на чакане, тъй като корабите променят маршрутите си, забавят заминаванията си или остават на място заради опасения за сигурността, пише CNN.

"Чухме силни взривове, видяхме някои ракети, но всичко това сякаш е далеч", заявява шотландецът Балантайн.

След аварийния сигнал, когато не видяла нищо през прозореца, съпругата му решила, че всичко, което може да направи, е да се върне в леглото.

За Балантайн моментът олицетворяваше странността на цялата ситуация - чувство, споделено и от другите пътници.

"Никога, никога, никога не сме си мислили, че ще се забъркаме в нещо подобно", коментира Шарън Кокрам, друг британски пътник на борда на "Еврибия". "Това винаги е нещо, което гледаш по телевизията от вкъщи", споделя той.

Корабите и пътниците изглежда няма да отпътуват скоро. Въздушното пространство в региона е затворено или ограничено и плавателните съдове не могат да превозват пътници до дома по море, защото избягват Ормузкия проток - обикновено натоварен воден път между Персийския залив и Оманския залив.

Съвместният морски информационен център наскоро повиши регионалната си оценка на риска до "критична" – най-високото си ниво, което показва, че атаката е "почти сигурна".

В Дубай е заседнал и "Celestyal Discovery", средно голям кораб, управляван от гръцката компания "Celestyal Cruises". Един от неговите други кораби "Celestyal Journey" е акостирал в Доха. Германската круизна компания "TUI" има два кораба в региона - "Mein Schiff 5" в Доха и "Mein Schiff 4" в Абу Даби.

"TUI Cruises" съобщи в сряда, че специален полет на Emirates е излетял от Дубай за Мюнхен с 218 пътници от "Mein Schiff 4".

Останалите пътници на засегнатите кораби също се надяват евентуално да слязат и да отлетят за вкъщи, но с променливата и нестабилна геополитическа ситуация датите за връщане са неясни.

Кокрам е особено отчаяна да се прибере у дома във Великобритания, защото дъщеря ѝ е в края на бременността си. Това ще бъде първото внуче на Кокрам и тя и съпругът ѝ искат да бъдат до дъщеря си. Те също така са загрижени, че стресът от сегашното им положение ще се отрази на здравето й.

И тя, и Балантайн заявиха, че се чувстват в безопасност на борда на "Еврибия" и са доволни да останат там, докато круизната компания не реши, че е безопасно да слязат. И двете имат резервирани полети за вкъщи за тази събота, 7 март, и се надяват, че те може да се осъществят.

"Страшно си е. Но с напредването на дните си човек си мисли, че щом досега всичко беше наред, и в крайна сметка всичко ще бъде наред", смята Кокрам.

Балантайн допълва, че общата атмосфера остава позитивна въпреки несигурността, няма абсолютно никакви признаци на паника.

Партито продължава

Пътуващите се опитват да се насладят на почивка, която е далеч от очакванията им. Според тях помага и фактът, че забавленията на борда все още се провеждат. Така например в понеделник вечер пътниците присъствали на планирано "White" парти, където трябвало да бъдат облечени изцяло в бяло.

"Мястото се тресеше", заяви Балантайн, добавяйки, че споделената странна ситуация сближава хората. Въпреки това допълни, че опитът да се насладиш на забавленията, докато чуваш ракети, е много сюрреалистичен и е поражда смесени емоции.

"Буквално сме заседнали и не можем да отидем никъде, така че възможността да се разсеем е наистина ценна", заяви британката.

Запазване на спокойствие

Кокрам коментира, че е била изненадана от начина, по който геополитическата ситуация се е влошила в навечерието на ваканцията ѝ. Тя и съпругът ѝ са прекарали няколко дни на почивка в Дубай, преди да се качат на кораба, и са били в пълно неведение какво се случва.

Балантайн споделя, че е имала опасения относно геополитическото напрежение в района преди пътуването им, но не е очаквала круизът да бъде засегнат.

"Честно казано, просто се надявахме да се приберем у дома, преди всичко да започне", каза тя.

"MSC Cruises" обяви, че работи с дипломатически мисии и посолства, за да могат гостите на круизния кораб да си тръгнат, веднага щом полетите бъдат възобновени.

"В момента ситуацията на борда остава спокойна. Гостите имат пълен достъп до всички услуги и съоръжения на борда и ние продължаваме да осигуряваме висок стандарт на грижа, комфорт и подкрепа както за гостите, така и за екипажа", се казва в изявление на круизната компания.