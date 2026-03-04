Трябва ли да перете спалното бельо по-често през зимата

Да се мушнете в легло, оправено с изпрани чаршафи, е едно от малките удоволствия в живота. Чистото спално бельо не е само въпрос на хигиена - това е едно от онези прости неща, които наистина могат да променят начина, по който се чувствате. Подобно на подреждането на разхвърляно пространство, свежото спално бельо може да помогне за подобряване на психическото ви благополучие и да направи цялата стая да се усеща като убежище за релаксация и презареждане.

Що се отнася до прането и сушенето на спално бельо, рутината до голяма степен се свежда до лични предпочитания. Много експерти са съгласни, че смяната на чаршафите веднъж седмично е идеална. „Това помага за премахването на мазнините и кожните клетки, които се натрупват естествено“, казват те. Зимата обаче може да донесе няколко фактора, които може да ви накарат да посягате към перилния препарат по-често. Ето защо е добре да сменяте бельото по-често.

Прекарваме повече време на закрито

Още: Как да премахнете миризмата на домашни любимци в дома си

Въпреки че през зимата сме склонни да се потим по-малко, отколкото през лятото, ние също така прекарваме значително повече време на закрито. Сухият зимен въздух може да доведе до повишено отделяне на сухи кожни клетки, които след това се натрупват в спалното ни бельо, докато спим. Ако навън е студено, може да сме се сгушили и е по-малко вероятно да отворим прозореца, за да циркулира свеж въздух.

Може би се къпем по-рядко

През суровите, по-студени месеци някои хора избират да се къпят по-рядко, за да предотвратят изсушаването на кожата и косата си. Въпреки че тази практика може да помогне за задържане на влагата, тя може да доведе и до по-бързо натрупване на мазнини, досадни алергени и ежедневни замърсявания върху спалното бельо. Ако домашните любимци споделят леглото, пърхотът, предизвикващ алергии, добавя още един слой натрупване, което прави по-честото миене особено важно.

Още: 4 неща, които незабавно трябва да изхвърлите от дома си

Има повече сезонни заболявания

Прекарването на повече време на закрито е един от няколкото фактора, свързани със сезонното увеличение на настинките и други респираторни заболявания. Когато някой от вашето домакинство има хрема, е добра идея да перете спалното си бельо по-често и да сменяте калъфките на възглавниците всяка вечер. Това може да помогне за намаляване на замърсяването и да предотврати задържането на микроби по тъканите.

И така, колко често трябва да перете спалното си бельо през зимата?

За добра хигиена, прането на чаршафи и калъфки за възглавници веднъж седмично все още е препоръчително от експерти – дори през зимата.

Още: Ако не почиствате с прахосмукачка така, всъщност замърсявате дома си

Като се има предвид това, ако някой се възстановява от настинка, снежна буря го е държала затворен с дни или домът ви просто има по-специфичен аромат, опитайте да смените чаршафите си. Това може да ви даде тласъка, от който се нуждаете, за да издържите до пролетта. За да улесните нещата, дръжте два или повече комплекта под ръка, за да имате винаги чист за ротация.

Изхвърлете тези 3 предмета от дома си и вижте какво ще се случи