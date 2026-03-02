Любопитно:

02 март 2026, 15:02 часа 681 прочитания 0 коментара
Барабар Петко с мъжете: "Кабинетът Гюров" получи предупреждение и от Митрофанова

В навечерието на националния празник 3 март руският посланик у нас Елеонора Митрофанова се качи на връх Шипка и се скара на служебното правителство на Андрей Гюров. "Реториката на новите български власти стана по-остра, при това напълно неоправдано. Това вероятно се дължи до голяма степен на предизборната кампания, която, макар и да не е обявена официално, вече е започнала. Политиците се опитват да угодят на своите покровители, и точно затова негатив спрямо Русия се засилва", е цитирана Митрофанова от държавната ТАСС и в страницата на руското посолство в социалните мрежи.

"В същото време оптимизмът е последното нещо, което напуска душите ни, мислите ни. Убедена съм, че в един момент всичко ще започне да се променя. Тук, в България, има специално отношение към Русия; тези чувства живеят в хората, дълбоко в паметта им, и нищо не може да заличи тези трайни връзки", посочва тя.

От съобщенията на руското посолство става ясно, че тя е провела срещи на Шипка с хора, които "помнят и познават добре историята на страната си, историята на нейното освобождение - въпреки продължаващото влошаване на българо-руските отношения".

Прави впечатление, че подобен тон към кабинета Гюров не бе демонстриран срещу проевропейското редовно правителство на Росен Желязков.

