Израел заплаши: Ще убиваме всеки нов ирански лидер

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че всеки лидер, назначен от иранския режим на мястото на Али Хаменей, ще бъде "недвусмислена цел за елиминиране", пише Times of Israel.

Предупреждението идва на фона на информациите, че в Иран е избран наследник на убития духовник и върховен водач на Иран аятолах Али Хаменей.

Заканата на Израел

"Всеки лидер, назначен от иранския терористичен режим да продължи да ръководи плана за унищожение на Израел, да заплашва САЩ, свободния свят и страните от региона и да потиска иранския народ, ще бъде недвусмислена цел за елиминиране", се казва в изявление на Кац.

"Няма значение как се казва или къде се крие", заяви той.

"Ще продължим да действаме с пълна сила, заедно с нашите американски партньори, за да разрушим възможностите на режима и да създадем условия иранският народ да го свали и смени", добави Кац.

Израелските сили за отбрана съобщиха рано тази сутрин, че са започнали нова масирана атака срещу военни обекти в Иран.

Иранската информационна агенция "Тасним" съобщи за експлозии в столицата Техеран.

Новият върховен лидер

По-рано стана ясно, че синът на Али Хаменей - Моджтаба Хосейни Хаменей, е бил избран за следващ върховен лидер на Иран.

Това съобщиха международни медии. Първо информация даде опозиционното иранско издание Iran International, а впослествие тя беше публикувана и от NDTV и The New York Post. Официално потвърждение от Иран още няма.

Моджтаба е бил избран за наследник от Асамблеята на експертите на Иран - близо 90 ирански духовници.

Той е на 56 години и бе сочен като един от основните кандидати за наследник на баща си. Според информирани източници и оценка на водеща западна разузнавателна агенция той контролира огромна инвестиционна империя и то на запад. Твърди се, че Моджтаба избягва активите да бъдат регистрирани директно на негово име, но самият той е играел пряка роля в тези сделки, някои от които датират поне от 2011 г.

Али Хаменей, който управляваше страната в продължение на 36 години, беше убит при съвместните американско-израелски удари на 28 февруари. Заедно с него бяха убити дъщеря му, зет му и внучка му. Съпругата на Хаменей също почина от раните си, получени по време на ударите.

