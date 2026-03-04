Проблем за Хьогмо: Звезда на Лудогорец е под сериозна въпросителна за дербито с Левски

Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо получи много неприятна новина часове преди дербито с Левски от 24-ия кръг на Първа лига. Причината е, че един от основните футболисти на „орлите“ е под сериозна въпросителна за двубоя, след като получи контузия по време на срещата с Локомотив Пловдив. Става въпрос за крилото на разградчани – Кайо Видал. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“.

Кайо Видал е с контузия след мача с Локомотив Пловдив

Кайо Видал влезе като резерва в мача между Лудогорец и Локомотив Пловдив. След около половин час на терена обаче той се хвана за десния крак и се наложи да бъде заменен принудително. Вчера крилото е минал обстойни медицински прегледи, които са показали, че контузията му не е лека и той най-вероятно ще пропусне сблъсъка с Левски. Както е известно, Лудогорец посреща „сините“ утре, 5 март от 18:30 часа на стадион „Хювефарма Арена“.

Крилото се представя на много високо ниво този сезон

През този сезон Кайо Видал се представя на доста високо ниво с екипа на Лудогорец. Фланговият футболист има на сметката си общо 36 мача във всички турнири, в които е реализирал три попадения, а също така е направил и 8 асистенции. Очаква се той да бъде заменен срещу Левски от някой измежду Ерик Маркус, Станислав Иванов или новото попълнение на „орлите“ Алберто Салидо, който наскоро пристигна от Берое.

