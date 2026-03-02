"Банда низки плоскочели сега скимтят, цвърчат и квичат": Христанов с данни за атака срещу жена му (ВИДЕО)

"Жената на живота ми, днес обект на мръсна клеветническа кампания, не може да се защити от атаките през телевизора и от парламентарната трибуна. Злобно отношение към майка на три деца, успешна в работата си, интелигентна, цял живот в помощ на хората около себе си." С този анонс служебният земеделски министър Иван Христанов сигнализира за грозна кампания срещу съпругата му по повод стартиралите антикорупционни кампании в ресорното ведомство.

"Банда низки плоскочели нарушават дори най-стария закон на войната: бий се с мъжете, остави жените и децата. Може би защото те самите не са никакви мъже? Същите тези са свирили на уше на Къро (екзекутиран в Южна Африка), Таки и Ами. Последните двама владеят цяла България през схеми, златни кокошки и обществени поръчки за милиарди. Отделно от това контролират цялата организирана престъпност. Тези метастази в ръцете на двама души са възможни само с чадър от държавата и прокуратурата в продължение на над 15 години. Сега загубиха контрол над държавата и затова отвсякъде се носи скимтене, цвърчене и квичене. Няма да се дадем! От сърце и душа ви благодарим за подкрепата!", пише още Христанов.

