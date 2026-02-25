След изслушването в НС: Йотова подписа уволнението на главния секретар на МВР

Президентът Илияна Йотова подписа указа за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, съобщават от пресслужбата на държавния глава. Указът идва след решение на Министерския съвет.

Решението на държавния глава идва часове след края на изслушването на Рашков в пленарната зала на Народното събрание. То протече доста нетипично - с липса на адекватни отговори по зададените въпроси и на практика използване на трибуната на парламента като опит за защита на реномето и длъжността, вместо отговор по предмета на изслушване - "Петрохан".

"Отхвърлям всички мотиви, с които бе поискано отстраняването ми. Притеснявам се за развитието на разследването по случая "Петрохан" и гарантирането на обективната истина. МВР досега свърши много добра работа, включително по време на организация на изборите в Пазарджик", заяви той. След като започна изложението си за Пазарджик, той бе прекъснат от викове в пленарна зала, а Явор Божанков излезе на трибуната и го призова да се придържа към предмета на изслушването. Рашков продължи, изнасяйки данни за докладна записка. "На 22 февруари бях уведомен от зам.-директора на ГДНП, че предишната вечер министърът на вътрешните работи е поискал справка за извършеното по случаите "Петрохан" и "Околчица". Той е пожелал да я получи на лична среща с началника на отдел "Криминална полиция" Ангел Папалезов, а не по каналния ред. Все пак информация му е предоставена при среща в ресторант, а впоследствие Дечев е поискал среща с разследващия екип, за да получи данни в по-пълен обем", обяви Рашков.

Припомняме, че при встъпването си в длъжност служебният кабинет отправи такъв призив до държавния глава. Предложението към Министерски съвет отправи вътрешният министър Емил Дечев. "Ние нямаме много време, за да организираме честни, справедливи и законосъобразни избори", каза служебният вътрешен министър. Той обясни, че решението на служебния кабинет да предложи на Йотова да освободи главния секретар на МВР е свързано включително и с местните избори в град Пазарджик, лошата организация и бавната реакция. Като аргумент Дечев посочи и ужасяващото престъпление на хижа "Петрохан" и отсъствието на главния секретар, както и на неговия заместник пред медиите, за да обяснят какви данни има и какво се е случило, което даде възможност за развихрянето на всякакви теории.

Спорът с вътрешния министър

Вече бившият главен секретар на МВР заяви, че е изпълнил в пълен обем законовите си задължения по отношение на разследванията, включително по случая "Петрохан", като е гарантирал професионалната независимост на разследващите служители и е осигурил необходимите ресурси и координация между структурите на МВР. По думите му това се случва от 2 февруари досега, въпреки опитите за влияние върху обективността на разследването през последните дни. Рашков посочи, че за твърденията за натиск вече са подадени съответните сигнали, а от Софийската градска прокуратура е разпоредена проверка. Той подчерта, че още от самото начало на случая "Петрохан" в публичното пространство са се появили множество коментари, свързани с конкретни лица и организации, обвързвани с определени политически кръгове.

В пленарна зала се стигна до сблъсък между вътрешния министър Емил Дечев и Рашков. "Бил съм прав да поискам да се освободи главния секретар на МВР- човекът, който се изчервяваше от срам и мълча през цялото време и след "Петрохан" остави други да говорят вместо него. Той е главен секретар с 5 неплатени глоби", каза вътрешният министър. А от своя страна Мирослав Рашков му отговори с думите, че "издадени фишове стават дължими, след като са връчени, а няма как български гражданин да плати фиш, който не му е даден".

Началникът на отдел „Криминална полиция“ Ангел Папалезов пък призна, че се е срещал с Емил Дечев относно казусите „Петрохан“ и „Околчица“ и то в ресторант. „Единствено му предоставихме анотация на изнесеното на двата брифинга, дадени съвместно с прокуратурата - публичните данни. Срещата ни беше съвсем кратка - предоставих разрешената от ръководителите ми информация. Не получих допълнителни указания. Дечев поиска само среща с разследващите в МВР, за да го запознаем с хода на разследването. Не съм се почувствал принуден да извършвам нещо различно от служебните ми задължения, не са ми давани указания относно действията по разследването. След входиране на искане през деловодството на ГДНП, официален доклад за двете производства може да бъде предоставен на министър Дечев", декларира той от парламентарната трибуна.

Кой ще е новият главен секретар?

От интервю на министър Дечев пред БНР в понеделник се разбра, че Георги Кандев ще е на практика новият главен секретар на МВР. "Георги Кандев от днес започва работа като временно изпълняващ длъжността зам. главен секретар", разясни тогава още министърът и добави: "Няма да предлагам титулярен главен секретар".

Кандев пое функциите на зам.-главен секретар в рамките на мерките за оптимизиране на оперативната дейност и гарантиране на подготовката за предстоящия вот.

До този момент той е оолицейският аташе на България в Сърбия Георги Кандев е роден през 1975 г. в град Гоце Делчев. Той е дългогодишен кадър на системата с богата професионална биография. Той е набор на премиера Андрей Гюров, който също е от Гоце Делчев. И двамата са учили в математическата гимназия в Благоевград, но не е ясно дали са били съученици.

Кандев е възпитаник на Академията на МВР със специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“. Притежава и магистърска степен по „Право“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“. Завършил е курс в Академията на ФБР в САЩ. Беше и шеф на ОДМВР в Благоевград.