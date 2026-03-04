ДЗИ удължава покритието по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за клиенти в Близкия Изток

Във връзка с настоящата ситуация в Близкия Изток, ДЗИ предприема допълнителни мерки за сигурност на своите клиенти, които се намират в региона и срещат затруднения с прибирането си в България. Компанията обявява, че застраховката „Помощ при пътуване в чужбина“ ще бъде автоматично удължена до момента, в който клиентите успеят да напуснат региона и да се приберат безопасно.

ДЗИ призовава своите клиенти, които имат нужда от съдействие или информация, да се свържат с компанията на телефон +35928112760. Екипът на ДЗИ е на разположение, за да осигури подкрепа и необходимата информация.

Компанията пожелава безопасно и спокойно прибиране на всички пътуващи в региона.

