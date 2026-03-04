Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Шампион на България с Левски и Локомотив Пловдив разказа за убийството на Георги Илиев

04 март 2026, 10:00 часа 223 прочитания 0 коментара

Красимир Димитров е двукратен шампион на България. Той печели Първа лига, тогава А група, с Левски през сезон 1999/00 и с Локомотив Пловдив през сезон 2003/04. В престоя си при „смърфовете“ той дори получава капитанската лента, но по-интересното е, че по времето когато „черно-белите“ печелят титлата, президент на клуба е небезизвестният Георги Илиев. Краси Димитров си спомни за него и разказа за убийството му от гледната точка на футболистите в подкаста FootballStorycast.

Красимир Димитров: "Убийството е станало точно тогава"

Ето какво разказа Красимир Димитров: „Бяхме шокирани, все пак ставаше въпрос за убийството на човек. Всичко се случи след мача с ОФК Белград, когато ги бяхме отстранили. Радостта ни беше голяма. В рейса се радвахме. Тръгнахме от стадиона в Бургас към Пловдив и на кръговото за Слънчев бряг имаше струпана много полиция. Имаше страшно много коли и мотористи. Убийството е станало точно тогава или може би малко след като сме напуснали Бургас в посока Пловдив. Наков говореше по телефона. Георги Илиев му се обади, докато пътувахме. Докато разговаряли, е станало убийството. Жоро Илиев се обади на Наков и му е казал, че е много доволен, радвал се е като малко дете. Казал му е да увеличи премията ни.

Още: Светльо Вуцов се закани на Лудогорец: Отборите се съобразяват с нас, а не ние с тях!

Васил и Георги Илиеви

"Беше много тежко"

Както са разговаряли с Наков, разговорът прекъсва. Наков опитва три-четири пъти да го набере, но отсреща никой не вдига. Минаха три-четири минути и някой се обади на Наков, за да каже, че е станала трагедията. Малко по-надолу по пътя ни настигна охраната на Георги Илиев. Взеха доктора и Наков и заминаха за Слънчев бряг. Беше много тежко. До Пловдив целият рейс беше в мълчание. На едно място по магистралата спряхме. Имаше много фенове, които бяха научили новината и бяха спрели колите си. Всички плачеха като малки деца.

За толкова време, докато Георги Илиев беше президент на Локомотив, не разбрах по някакъв начин, че шеф ни е човек от подземния свят. Всички беше напълно нормално. Не играхме за много пари, но пък всички се изплащаше на секундата“.

Още: „След две калъфки“ Левски ще легне да спи срещу Лудогорец: прогнози „В мишената“ (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Локомотив Пловдив Георги Илиев Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес