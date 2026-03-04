Десислава Радева с остър коментар за Румен Радев: Говори за излъгани надежди с намек за пътя на Копринката?

Съпругата на Румен Радев - Десислава Радева, направи изключително двусмислен коментар за регистрацията на коалиция "Прогресивна България", с която той ще се яви на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. Бившата първа дама написа в своя Facebook профил следното: "За протокола - "мене ме нема в целата схема", както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към "онзи, на когото името не бива да се споменава" (това по Хари Потър). Успех!".

Източник: Десислава Радева/Facebook

Какво е искал да каже авторът?

Коментарът на Радева предизвика множество реакции заради двусмислеността си. Мненията за идеята на бившата първа дама са най-различни. Според мнозина Десислава Радева просто иска да каже, че няма да бъде част от политическия проект на съпруга си и точно това се има предвид с израза "мене ме нема в целата схема", както и със съвета хората да се обръщат към съпредседателите на "Прогресивна България".

Според мнения в онлайн пространството Десислава Радева е била "нападната" от интересчии около Румен Радев, за да им съдейства да бъдат по някакъв начин вкарани в политическия проект. И сега заявява, че не е тя човекът, към когото трябва да се обръщат.

Кой е обаче "онзи, на когото името не бива да се споменава"? Самата Радева пише в коментарите под публикацията си, че визира Волдемор от сагата за Хари Потър, но в загадъчното ѝ изказване може да се прозре дори намек за Делян Пеевски, когото мнозина виждат като най-опасната и влиятелна политическа фигура в България в последните години.

Източник: Десислава Радева/Facebook

В коментар под собствената си публикация Радева отговаря на потребител, че "не победата е проблемът, а какво правиш с надеждите на доверилите ти се". Психологът Христо Монов и бивш депутат от БСП също се включва в дискусията и пише: "Ако не е фейк е края на една измама! Едно е пътят на коприната, друго е на копринката..". Въпросният коментар на Монов, красноречиво насочен срещу Румен Радев, е харесан от Десислава Радева.

Източник: Десислава Радева/Facebook

Прокрадва се и още една сюжетна линия, осветлена от Радева на 23 януари, когато тя написа в своя Facebook профил "I am done!" (от английски език "Дотук съм!", бел. ред.), придружено с линк към песента "Freedom" на Cain Walker, който е несъществуващ артист с музика, създавана от изкуствен интелект. Тогава публикацията на Радева основно бе "прочетена" като "символичен край на ролята ѝ на първа дама и освобождаване от отговорностите, които тази позиция носи". Заговори се обаче и за съвсем личен раздор със съпруга ѝ Румен Радев и дори за предстоящ развод.

Сега, след новия коментар на Радева, насочен директно към политическия му проект и явяването му на изборите, отново се говори, че може би скоро Десислава ще се отдели не само политически, но и семейно от мъжа до себе си.

Едно е ясно обаче, Десислава Радева явно повече няма да мълчи по политически теми и все така ще разчита на музиката под една или друга форма, за да илюстрира идеите си. Ако пък реши да излезе от двусмислеността и намеците, може би ще успее да спаси "надеждите на доверилите се".