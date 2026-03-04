Войната в Украйна:

Десислава Радева с остър коментар за Румен Радев: Говори за излъгани надежди с намек за пътя на Копринката?

Съпругата на Румен Радев - Десислава Радева, направи изключително двусмислен коментар за регистрацията на коалиция "Прогресивна България", с която той ще се яви на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. Бившата първа дама написа в своя Facebook профил следното: "За протокола - "мене ме нема в целата схема", както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към "онзи, на когото името не бива да се споменава" (това по Хари Потър). Успех!".

Коментарът на Радева предизвика множество реакции заради двусмислеността си. Мненията за идеята на бившата първа дама са най-различни. Според мнозина Десислава Радева просто иска да каже, че няма да бъде част от политическия проект на съпруга си и точно това се има предвид с израза "мене ме нема в целата схема", както и със съвета хората да се обръщат към съпредседателите на "Прогресивна България".

Според мнения в онлайн пространството Десислава Радева е била "нападната" от интересчии около Румен Радев, за да им съдейства да бъдат по някакъв начин вкарани в политическия проект. И сега заявява, че не е тя човекът, към когото трябва да се обръщат.

Кой е обаче "онзи, на когото името не бива да се споменава"? Самата Радева пише в коментарите под публикацията си, че визира Волдемор от сагата за Хари Потър, но в загадъчното ѝ изказване може да се прозре дори намек за Делян Пеевски, когото мнозина виждат като най-опасната и влиятелна политическа фигура в България в последните години.

В коментар под собствената си публикация Радева отговаря на потребител, че "не победата е проблемът, а какво правиш с надеждите на доверилите ти се". Психологът Христо Монов и бивш депутат от БСП също се включва в дискусията и пише: "Ако не е фейк е края на една измама! Едно е пътят на коприната, друго е на копринката..". Въпросният коментар на Монов, красноречиво насочен срещу Румен Радев, е харесан от Десислава Радева.

Прокрадва се и още една сюжетна линия, осветлена от Радева на 23 януари, когато тя написа в своя Facebook профил "I am done!" (от английски език "Дотук съм!", бел. ред.), придружено с линк към песента "Freedom" на Cain Walker, който е несъществуващ артист с музика, създавана от изкуствен интелект. Тогава публикацията на Радева основно бе "прочетена" като "символичен край на ролята ѝ на първа дама и освобождаване от отговорностите, които тази позиция носи". Заговори се обаче и за съвсем личен раздор със съпруга ѝ Румен Радев и дори за предстоящ развод.

Сега, след новия коментар на Радева, насочен директно към политическия му проект и явяването му на изборите, отново се говори, че може би скоро Десислава ще се отдели не само политически, но и семейно от мъжа до себе си.

Едно е ясно обаче, Десислава Радева явно повече няма да мълчи по политически теми и все така ще разчита на музиката под една или друга форма, за да илюстрира идеите си. Ако пък реши да излезе от двусмислеността и намеците, може би ще успее да спаси "надеждите на доверилите се".

