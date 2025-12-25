Как да се отървете от мухъла в дома си?

От проблеми с дишането, кашлица, раздразнение и умора до дългосрочни проблеми, включително инфекции на дихателните пътища, излагането на мухъл е заплаха за здравето по много начини. Много хора обаче не могат да напуснат дома си дори след излагане на мухъл, а причините могат да варират от финансови ограничения до липса на алтернативи. В такива случаи, подпомагането на детоксикацията от мухъл може да защити здравето. Тук изброяваме някои начини да защитите здравето си от излагане на мухъл, преди да можете да получите дългосрочно решение, като например преместване или професионално отстраняване.

Стайните растения, които ще спасят дома ви от мухъл и влага

Използвайте влагоабсорбатор

Мухълът процъфтява във влажна и овлажнена среда. Проучване на PMC показва, че намаляването на влажността в помещенията може да намали броя на спорите на мухъла и да подобри качеството на въздуха.

За тази цел може да ви бъде полезно устройство като влагоабсорбатор, което помага за намаляване на влажността и влажността в помещенията.

Проветрете вътрешната среда

Мухълът процъфтява в застоял въздух. Правилната вентилация може да контролира влажността в помещенията. Проучванията показват, че подобряването на въздухообмена и намаляването на застоялия, влажен въздух може да помогне за понижаване на влажността в помещенията и намаляване на разпространението на мухъл, което от своя страна намалява спорите на мухъл, пренасяни по въздух, и свързаните с тях респираторни рискове.

Използвайте въздушни филтри

Пречиствателите на въздух, оборудвани с истински HEPA филтри, могат значително да намалят концентрацията на спори на мухъл и други фини частици във въздуха в помещенията, което спомага за подобряване на цялостното качество на въздуха и може да намали респираторното дразнене и алергичните симптоми.

Палете свещи от чист пчелен восък

Според Института за изследване на околната среда , горенето на свещи от пчелен восък естествено йонизира въздуха и помага за извличането на замърсители, включително спори на мухъл, от него, като освобождава отрицателни йони, които се свързват с частиците и ги карат да паднат на земята. По този начин горенето на пчелен восък може да бъде полезно, стига да е чист и висококачествен.

Прекарвайте по-голямата част от времето навън

Намаляването на времето, прекарано в среда с мухъл, може да помогне за намаляване на излагането на мухъл. Въпреки че няма много доказателства в проучванията за това, излагането на чист въздух и слънчева светлина може да осигури по-добро състояние на духа.