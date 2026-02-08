Любопитно:

Ужасяващо: Една от най-великите скиорки в историята претърпя страшен инцидент на Зимните Олимпийски игри

Една от най-великите скиорки в историята Линдзи Вон претърпя ужасяващ инцидент по време на спускането при жените. Тя потвърди, че ще участва на Зимните Олимпийски игри в Милано/Кортина малко повече от седмица след като получи лоша контузия. Тя скъса предна кръстна връзка на коляното си. 41-годишната състезателка обяви отказването си през 2019 г., но реши да се завърне през 2024 г.

Линдзи Вон падна лошо и влоши контузията си

Линдзи Вон направи грандиозно завръщане на Олимпийската сцена цели 24 години след дебюта ѝ на Олимпийски игри. Той беше през 2002 г. в Солт Лейк Сити. По нейни думи предната ѝ кръстна връзка е „напълно разкъсана“, но на пресконференция тя уточни, че чувства коляното си стабилно. За жалост карането ѝ изобщо не протече по план, като още в началото на спускането тя падна много лошо. Коляното ѝ изневери и контузията ѝ се влоши при падането. Медицинският екип се намеси моментално, като дори се наложи тя да бъде изведена от пистата с хеликоптер, който да я откара до Милано.

Линдзи Вон хеликоптер

Линдзи Вон е Олимпийска шампионка от 2010 г.

Линдзи Вон е сред най-титулуваните скиорки в историята, като има 82 победи за Световната купа, което дълги години беше рекорд при жените. 4 пъти беше носителка на Големия кристален глобус (2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2012 г.). Спечели 20 малки кристални глобуса в различни дисциплини. Стана Олимпийска шампионка в спускането на Игрите във Ванкувър през 2010 г., като има общо 3 олимпийски медала. Печели още 8 медала от световни първенства, 2 от които златни. През кариерата си доминира в спускането и супергигантския слалом, но има победи и в суперкомбинацията.

