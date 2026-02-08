Любопитно:

08 февруари 2026, 13:35 часа 389 прочитания 0 коментара
Директорът на Washington Post се оттегли след масовите съкращения

Издателят и главен изпълнителен директор на The Washington Post Уил Луис напуска поста си, съобщи вестникът, дни след като бяха извършени мащабни съкращения на персонала. В писмо до служителите Луис заяви, че по време на мандата му са били взети "трудни решения", за да се гарантира устойчивото бъдеще на изданието и възможността то да продължи да публикува "висококачествена непартийна журналистика". Думите му са цитирани от "Ройтерс". Още: Washington Post загуби 200 000 абонати след спорно решение за изборите: Джеф Безос ли е виновен?

Как се стигна?

Луис, бивш главен изпълнителен директор на Dow Jones и издател на The Wall Street Journal, пое ръководството на The Washington Post през 2023 г. в период на сериозни финансови загуби, като наследи Фред Райън, оглавявал медията близо десетилетие.

За временен издател и главен изпълнителен директор е назначен финансовият директор Джеф Д'Онофрио, който се присъедини към редакцията през юни миналата година, след предишен опит в компании като Google и Yahoo.

Синдикатите на служителите приветстваха напускането на Луис, определяйки го като "закъсняло", а Гилдията на The Washington Post призова собственика на изданието Джеф Безос да отмени съкращенията или да продаде вестника на инвеститор, готов да вложи средства в бъдещето му.

Безос, който купи The Washington Post през 2013 г., определи промяната в ръководството като "изключителна възможност" за медията. Напускането на Луис идва малко след като вестникът съкрати около една трета от служителите си - ход, критикуван остро в редакцията и от бившия изпълнителен редактор Марти Барън, който го нарече "един от най-мрачните дни" в историята на изданието.

Още: Ученик съди Washington Post за 250 милиона долара

 

Антон Иванов
