Директорът на Washington Post се оттегли след масовите съкращения

Издателят и главен изпълнителен директор на The Washington Post Уил Луис напуска поста си, съобщи вестникът, дни след като бяха извършени мащабни съкращения на персонала. В писмо до служителите Луис заяви, че по време на мандата му са били взети "трудни решения", за да се гарантира устойчивото бъдеще на изданието и възможността то да продължи да публикува "висококачествена непартийна журналистика". Думите му са цитирани от "Ройтерс".

Как се стигна?

Луис, бивш главен изпълнителен директор на Dow Jones и издател на The Wall Street Journal, пое ръководството на The Washington Post през 2023 г. в период на сериозни финансови загуби, като наследи Фред Райън, оглавявал медията близо десетилетие.

За временен издател и главен изпълнителен директор е назначен финансовият директор Джеф Д'Онофрио, който се присъедини към редакцията през юни миналата година, след предишен опит в компании като Google и Yahoo.

Синдикатите на служителите приветстваха напускането на Луис, определяйки го като "закъсняло", а Гилдията на The Washington Post призова собственика на изданието Джеф Безос да отмени съкращенията или да продаде вестника на инвеститор, готов да вложи средства в бъдещето му.

Безос, който купи The Washington Post през 2013 г., определи промяната в ръководството като "изключителна възможност" за медията. Напускането на Луис идва малко след като вестникът съкрати около една трета от служителите си - ход, критикуван остро в редакцията и от бившия изпълнителен редактор Марти Барън, който го нарече "един от най-мрачните дни" в историята на изданието.

