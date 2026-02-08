Ниските обороти могат да бъдат смъртоносни за двигателя

Много шофьори, особено тези, които искат да спестят гориво максимално, следват т.нар. "еко-шофиране", като превключват скоростите възможно най-рано и държат стрелката на оборотомера в най-ниския възможен диапазон. Съвременните коли често си казват да превключат на по-висока предавка. Въпреки това, както предупреждават опитни механици, такова шофиране под натоварване може да бъде присъдата за двигателя, а очевидните спестявания ще доведат до огромни разходи за ремонт.

Основният проблем са прекомерните натоварвания върху механизма на коляновия вал. Когато се опитвате да ускорите на висока предавка от ниски обороти, като 1200-1500 об/мин, върху буталата и свързващите щанги се упражнява огромна сила. Това причинява мощни вибрации и детонационни процеси, които буквално унищожават двигателя отвътре. Тези условия са изключително вредни за главната и свързващата линия, които бързо се износват и водят до сериозни ремонти.

Двумасовият маховик, който е стандартен компонент на много съвременни автомобили с ръчна скоростна кутия, е особено засегнат. Основната му задача е да заглушава торсионните вибрации, идващи от двигателя. При шофиране с ниски скорости под натоварване тези вибрации стават толкова силни, че пружините на амортисьорите на маховика работят на максимума си и бързо се повреждат. Подмяната на тази единица е една от най-скъпите процедури, чиято цена може да достигне сериозни суми.

Друга скрита заплаха е недостатъчното налягане на смазочния материал. Работата на маслената помпа зависи пряко от скоростта на коляновия вал. При ниски скорости налягането на смазочния материал е минимално, а ако се упражнява голямо натоварване върху двигателя, масленият филм върху триещите части може да се срутва. Това води до т.нар. недостиг на масло и ускорено износване на всички компоненти – от турбокомпресора до разпределителните валове.

Освен това този стил на шофиране допринася за интензивното образуване на въглеродни отлагания. При ниски скорости температурата в горивните камери не е достатъчно висока, за да може горивото да гори напълно и ефективно. Неизгорели частици се утаяват върху клапаните, буталните пръстени и стените на цилиндрите. С течение на времето това води до намаляване на компресията, загуба на мощност, увеличаване на разхода на гориво и смазване. Това е особено важно за двигатели с директно впръскване на гориво, където инжекторите също са склонни към коксиране.

И така, как намирате средната среда? Експертите съветват да се поддържа оборотът на двигателя в рамките на максималния въртящ момент, който обикновено е посочен в техническата документация на автомобила. За повечето бензинови двигатели това е 2000-4000 об/мин, а за дизеловите двигатели е 1800-3000 об/мин.

Не се страхувайте да използвате по-ниски предавки при ускорение или изкачване нагоре. Правилната работа на двигателя не само ще осигури дългосрочен ресурс, но в крайна сметка ще бъде много по-икономична от постоянните посещения на бензиностанцията за скъпи ремонти.