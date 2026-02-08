Суров сок от фурми: Смъртоносен случай от вируса "Нипа" и в Бангладеш

Световната здравна организация (СЗО) съобщава, че е потвърден смъртоносен случай на вируса "Нипа" в Бангладеш, пише AlJazeera. Според СЗО обаче рискът от разпространение на болестта в международен план все още остава нисък. Смъртоносният случай от вируса "Нипа" в Бангладеш е от петък, 6 февруари, когато пациент е починал след приемане в болница, където екип е събрал тампони от гърлото и кръвни проби. Инфекцията с вируса е била потвърдена лабораторно изследване. Още: Идва ли нова пандемия: Индия съобщава за ново огнище на вирус от прилепи

Съобщението идва около седмица след като два случая бяха потвърдени в щата Западна Бенгалия в Източна Индия, докато властите работят за овладяване на смъртоносния вирус, който според тях остава до голяма степен под контрол.

Огнището на вируса "Нипа" в индийския Западна Бенгалия засили опасенията в Китай и няколко държави от Югоизточна Азия, което доведе до по-строги операции за здравен скрининг на летищата.

Друг случай на починал от вируса "Нипа"

Снимка: iStock

СЗО съобщава, че пациентката в Бангладеш, описана като жена на възраст между 40 и 50 години, живееща в област Наогаон, е получила треска и неврологични симптоми за първи път на 21 януари. Пациентката не е съобщила, че е пътувала някъде, но е пила суров сок от фурми.

Около 348 случая на вируса "Нипа" са регистрирани в Бангладеш от 2001 г. насам, като около половината от тях са сред хора с потвърдена история на пиене на суров сок от фурми. Огнищата на заразата обикновено се появяват сезонно от месеците декември до април, което според СЗО съответства на събирането на реколтата и консумацията на сок от фурми.

В момента няма лицензирани лекарства или ваксини, специфични за инфекцията, а смъртността е висока, между 40% и 75% сред заразените с вируса.

