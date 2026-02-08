Трагедията "Петрохан": Откриха мъртви издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца

Издирваният за тримата убити мъже край Петрохан Ивайло Калушев е открит мъртъв, съобщиха за БНТ и 24 "часа". Заедно с него са открити мъртви и другите двама издирвани с него - дете на 15 години и 23-годишният Николай Златков. Те са открити близо до връх Околчица, като според информация на "Блиц" там е намерен кемпер с поне един труп. Сигналът е подаден тази сутрин от овчар, който обикалял в района. Още: Педофилия или религиозни ритуали в тройното убийство на Петрохан: Ето кога може да има първи резултати

Трагедия

Снимка: БГНЕС

Калушев бе издирван в последните 8 дни за тройното убийство в хижа край село Гинци, която е негова собственост. Там на 2 февруари бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. И тримата бяха простреляни в главата.

В последните дни случаят край Петрохан е основна тема за цялата общественост, като в публичното пространство излязоха напълно противоречащи си свидетелства за Ивайло Калушев – от това, че е будист и "спасител" на деца, гори и диви животни до това, че е правил впечатление със стряскащ арсенал от оръжия и заплашително поведение. Случаят придоби още по-голяма загадъчност, след като в медиите тези дни бащата на 15-годишното момче многократно повтори, че не знае къде е синът му, но е спокоен за него.

