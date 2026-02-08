Педофилия или религиозни ритуали в тройното убийство на Петрохан: Ето кога може да има първи резултати

За момента няма нова информация, която до промени предишните ми становища и версии за тройното убийство край бившата хижа "Петрохан" Официалната информация е оскъдна - има трима убити и трима души изчезнали. Това заяви бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов пред БНР. Още: Любопитни детайли за кървавата смърт в хижа "Петрохан": Интересни, но не дават отговор за престъплението

Доц. Милен Иванов очаква резултати по тройното убийство още през следващата седмица. Ако властите не дадат обяснение, ще започнат още много спекулации, предупреди бившият заместник-ректор на Академията на МВР.

Кога се очакват реални резултати?

По думите му има съмнения за педофилия и за религиозни ритуали излизащи извън границите на нормалното. Пожарът на хижата беше вниманието и сигналът, който привлече властите, посочи доц. Иванов. ДАНС могат да работят по всички версии и съвсем логично е те да присъстват на местопрестъплението, коментира той.

Според него в зависимост от успеха на оперативноиздирвателните органи през свидетели и очевидци, да бъдат открити потенциалните извършители на престъплението.

Той изтъкна, че разпадът на държавността, която по думите му е налице със случая "Петрохан", се преодолява с политически субект, който има ясна идея как да спре този феномен.

