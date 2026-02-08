Войната в Украйна:

Изключителен ден! Тервел Замфиров и Радослав Янков са на финалите в Милано/Кортина

08 февруари 2026, 12:08 часа 652 прочитания 0 коментара
Изключителен ден! Тервел Замфиров и Радослав Янков са на финалите в Милано/Кортина

Двете големи звезди на България в сноуборда - Тервел Замфиров и Радослав Янков, са на 1/8-финал на Зимните Олимпийски игри в Милано Кортина! Двамата преминаха през квалификациите, съответно на 5-то и 13-то място, като всяко класиране до 16-тата позиция включително им гарантираше място на финалите. Замфиров ще срещне Елиас Хубер на 1/8-финала, а Янков ще се изправи срещу Арно Годе.

Тервел Замфиров 5-ти в квалификациите, Радо Янков - 13-ти

Мястото на Тервел Замфиров в топ 8 му дава право да избере и трасе на 1/8-финала. За българския сноуборд има и още една прекрасна новина. Сестрата на Тервел - 16-годишната Малена Замфирова се класира на финалите при жените. А за съжаление Александър Кръшняк завърши на 31-вото място и не се класира за финалите.

Тервел Замфиров

Както е известно, Тервел Замфиров е световен шампион в сноуборда от 2025 година. Радослав Янков пък има няколко победи на стартове от Световната купа. И двамата имат големи амбиции за възможно по-предно класиране, като може да се каже, че съперниците им на 1/8-финалите са преодолими. Пътят до финала обаче няма да бъде никак лек. Финалите в сноуборда започват този следобед, от 13:55 часа.

Още: Кога и къде да гледаме Тервел Замфиров, Радо Янков и Малена Замфирова на финалите на Зимните олимпийски игри

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
сноуборд Радослав Янков Зимни Олимпийски игри Тервел Замфиров Зимни олимпийски игри 2026
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес