Изключителен ден! Тервел Замфиров и Радослав Янков са на финалите в Милано/Кортина

Двете големи звезди на България в сноуборда - Тервел Замфиров и Радослав Янков, са на 1/8-финал на Зимните Олимпийски игри в Милано Кортина! Двамата преминаха през квалификациите, съответно на 5-то и 13-то място, като всяко класиране до 16-тата позиция включително им гарантираше място на финалите. Замфиров ще срещне Елиас Хубер на 1/8-финала, а Янков ще се изправи срещу Арно Годе.

Тервел Замфиров 5-ти в квалификациите, Радо Янков - 13-ти

Мястото на Тервел Замфиров в топ 8 му дава право да избере и трасе на 1/8-финала. За българския сноуборд има и още една прекрасна новина. Сестрата на Тервел - 16-годишната Малена Замфирова се класира на финалите при жените. А за съжаление Александър Кръшняк завърши на 31-вото място и не се класира за финалите.

Както е известно, Тервел Замфиров е световен шампион в сноуборда от 2025 година. Радослав Янков пък има няколко победи на стартове от Световната купа. И двамата имат големи амбиции за възможно по-предно класиране, като може да се каже, че съперниците им на 1/8-финалите са преодолими. Пътят до финала обаче няма да бъде никак лек. Финалите в сноуборда започват този следобед, от 13:55 часа.

