08 февруари 2026, 11:57 часа 93 прочитания 0 коментара
За колко време се зарежда паднал акумулатор през зимата

През зимата проблеми със стартирането на двигателя могат да възникнат във всеки автомобил, дори ако акумулаторът е почти нов. Най-често причината не се крие в самия акумулатор, а в условията, в които работи.

Както обясняват експерти, при минусови температури маслото се сгъстява, което изисква повече енергия за стартиране. В същото време акумулаторът губи част от капацитета в студа. Колкото по-ниска е температурата, толкова по-малко заряд може да осигури. Дори напълно функциониращ акумулатор не работи толкова ефективно през зимата, колкото през лятото.

Шофирането в града представлява допълнителни предизвикателства за акумулатора. Кратките пътувания може да изглеждат безобидни, но те постепенно изтощават заряда на акумулатора. След стартиране акумулаторът губи много енергия и по време на кратко пътуване няма време да се презареди. При температури около -15 градуса по Целзий първите 15-20 минути работа на двигателя се изразходват просто за компенсиране на стартирането. Пълното зареждане започва по-късно, след като двигателният отсек се затопли.

Ако автомобилът се използва по този начин (чести стартирания и кратки пътувания), зарядът намалява ден след ден. В началото е незабележимо. Колата все още пали, но батерията постепенно се изтощава. В крайна сметка дори нов акумулатор започва да се държи така, сякаш е изхабен - стартирането става все по-трудно, особено сутрин.

Много хора вярват, че простото шофиране малко по-дълго е достатъчно. Но това не винаги работи. Ако батерията е била недозаредена дълго време, проблемът продължава. В градския трафик почти пълното възстановяване може да отнеме до два часа шофиране или до 50 км. През това време батерията се загрява и частично възстановява загубения си капацитет. На магистралата процесът е по-бърз, но дори и там обикновено отнема поне час. При силни студове е нужно още повече време.

Има и друг проблем, който често остава незабелязан. Кратките пътувания през зимата увреждат не само батерията. При автомобили с директно впръскване част от горивото попада в маслото, когато е студено. Докато двигателят достигне работна температура, смазката губи свойствата си по-бързо. Няколко километра в града не помагат. Само дълго пътуване, след като двигателят е загрял напълно, помага.

Ако не промените нищо, резултатът е предвидим - акумулаторът губи капацитета си по-бързо и всяко студено стартиране се превръща в предизвикателство. Няма обаче нужда постоянно да шофирате на дълги разстояния. През зимата е достатъчно да презареждате батерията отделно веднъж месечно. Този подход ви позволява лесно да преживеете сезона, дори при кратки ежедневни пътувания.

 

Велизар Георгиев
