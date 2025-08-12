Какъв църковен празник е на 13 август: Всичко, което трябва да знаете за този ден

Утре, 13 август, вярващите честват деня на паметта на свети монах Максим Изповедник - църковният празник се свързва с редица традиции, обичаи и забрани. Ето какво трябва да знаете за него - какво е забранено и какво е разрешено да се прави утре.

История на св. Максим

Той произхожда от благородно християнско семейство. Той получил блестящо светско и богословско образование. Първоначално служил в императорския двор, заемайки длъжността първи секретар на император Ираклий, но напуснал придворната служба и приел монашески обети в манастир близо до Константинопол.

Когато ереста на монотелитството (доктрината за една воля в Христос вместо за две – човешка и божествена) започна да се разпространява в Църквата, свети Максим стана един от най-решителните ѝ противници. Той защитил Халкидонското православие, което признава две природи в Иисус Христос – Божествена и човешка – и съответно две воли.

Заради твърдата си позиция относно истинската вяра, Максим е бил преследван от властите. През 653 г. е арестуван и отведен в Константинопол. През 656 г. е заточен в Тракия. През 661 г. е изправен пред съд в столицата за втори път, където от него е поискано да приеме ерес. Когато той отказва, езикът му е отрязан, а след това и дясната му ръка. След това е заточен в Кавказ, където умира през 662 г.

Какво да не правите на 13 август

Не бива да се яде мед от новата реколта, преди да бъде осветен – това се смята за грях. Тежкият физически труд не се препоръчва — народът казвал: „Не коси сено на Максим — няма да има ни плевня, ни мир . “

Не бива да започвате никакви нови важни неща - всичко ново, започнато този ден, ще има нестабилна основа.

Народни знаци и традиции за 13 август

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден. Ясното време вещае суха есен. Ако вали на св. Максим - есента ще бъде студена и влажна. Ако духа студен вятър, зимата ще дойде рано. Ако пчелите летят ниско и бръмчат - чакайте дъжд. Сутрешната роса вещае ясно време.

В народните традиции 13 август е бил известен като деня на Максим Топлия. Денят е получил това име, защото често е бил слънчев, топъл, а понякога дори горещ.

