Какъв църковен празник е на 17 ноември и какво е грях да се прави утре?

17 ноември е празникът на Свети Григорий, епископ Неокесарийски. Както всеки църковен празник, така и този се свързва с определени традиции, народни поличби и забрани. Този празник е по време на Коледните пости. Ето каква е неговата история и какво е грях да се прави утре.

Житие на св. Григорий

Той е бил известен християнски светец и богослов, живял през четвърти век. Роден е през 329 г. в град Неокесария (днешен Никсар, Турция) и е син на богато и влиятелно семейство. Григорий получава добро образование и по-късно става епископ на Неокесария. Той е известен със своите проповеди и защита на православната вяра. Свети Григорий е един от най-влиятелните богослови на своето време и е известен със своите проповеди и писма.

Какво не бива да правите на 17 ноември?

Според Църквата на този ден трябва да се спазват 3 основни забрани и нарушаването им се приема за грях. На този ден е грях да се карате с близките си, тъй като празникът е по време на Коледните пости и основната задача на поста не е само въздържание в храната, но и въздържание в мислите и постъпките.

Втората забрана е свързана с пиенето на алкохолни напитки и със злоупотребата с месни продукти. На този ден се смята за грях мързелуването и безделието.

Народни поличби и традиции за 17 ноември

Нашите предци са имали много интересни знаци за този ден. Ако времето е облачно до обяд, а след това небето се изчиства, зимата ще бъде мека и топла. Светли кръгове около луната на този ден, вещят, че времето ще се промени. Ако времето е мразовито, това означава, че зимата ще бъде студена.

Нашите предци са вярвали, че времето на този ден ще разкрие каква ще бъде зимата.

Според древни ритуали на този ден хората се се люлеели и са възхвалявали слънцето, вярвайки, че това ще им донесе добра зима и добър живот.

17 ноември е третият ден от Рождественския пост. Консумацията на храни като месо, мляко и яйца е забранена. На трапезата се слагат само постни храни.

