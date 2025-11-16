Новините от "Надежда" обиколиха Острова: В Англия сравниха "Анфийлд" със стадион "Локомотив"

Сензационният трансфер по българските терени достигна до медиите на Острова. Преди часове един от столичните клубове официално обяви привличането на Джордън Айб. Някога считан за бъдеща звезда на Ливърпул, днес той е част от отбора на Локомотив София. 29-годишният футболист подсили столичните "железничари" като свободен агент. Той пристига в София, след като изкара точно 17 дни в Ситингбърни - отбор от осмото ниво на английския футбол.

Пътят на Айб - от Мърсисайд до София

Историята на Айб от "Анфийлд" до (без)Надежда е много интересна. Преди 10 години той е определян за един от най-перспективните играчи на Острова. Юношески национал на Англия и с шанс да играе в един от най-големите европейски клубове, Айб изглежда готов да завладее света на футбола. Той дебютира за първия отбор на Ливърпул през 2013 година, когато е само на 17 години. Той е 16-и в класацията за най-млад футболист, дебютирал за мърсисайдци.

Айб изиграва 58 мача с фланелката на Ливърпул и точно, когато изглежда да набира обороти, кариерата му тръгва стремглаво надолу. Той напуска "Анфийлд" с четири попадения и седем асистенции на сметката си и започва да се бори с тежка депресия. Англичанинът преминава под наем в отбора на Бирмингам, а впоследствие в Дерби Каунти. Последват престои в Борнемут и турския Аданаспор, преди да заиграе в долните дивизии на английския футбол със 119 мача във Висшата лига на името си. От днес той ще играе в родната Първа лига.

Медиите на Острова отразиха трансфера на Айб

Трансферът на някогашния английски вундеркинд не остана незабелязан във Великобритания. Медии като "Сън", "Мирър", "talkSport" и десетки акаунти в социалните мрежи коментираха преминаването на Айб в столичното Локо. Много фен страници на бившия му клуб Ливърпул отразиха новата стъпка в кариерата му и му пожелаха успех. От "Мирър" пък не пропуснаха да направят сравнение между атмосферата на "Анфийлд" и тази по родните терени.

"Локомотив е 11-ият различен клуб в кариерата на Айб – и третият само за тази година. Той се впуска директно в битката за оцеляване, тъй като новият му отбор е на 11-то място в Първа лига – но е само на три точки пред тима, който заема предпоследната позиция. Новият отбор на Айб привлича средно под 1 000 фенове на мач – рязък контраст за човек, който някога е играл на "Анфилд". Крилото дебютира за Ливърпул като тийнейджър и започна да се бори за редовно място при мърсисайдци по времето на Брендън Роджърс и Юрген Клоп", гласи част от статията на "Мирър".

