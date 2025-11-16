Легенда на Англия отписа звезда на "трите лъва" от плановете за Мондиал 2026

Легендата на "трите лъва" Уейн Рууни отправи брутално предупреждение към една от звездите на Англия за предстоящото Световно първенство по футбол другото лято. Той посъветва Джак Грийлиш да "резервира лятната си ваканция" за 2026 година отсега, тъй като шансовете му да бъде повикан отново в националния отбор са минимални. 30-годипният футболист, който е под наем в Евертън, отново намери своята искра, след като напусна Манчестър Сити, но селекционерът на "трите лъва" Томас Тухел продължава да го игнорира. Не се очаква тази ситуация да се промени в близко бъдеще.

Рууни прати Грийлиш на почивка за Световното първенство

За последно Грийлиш игра за националния отбор през 2024 година под ръководството на времення наставник Ли Карсли. Това беше 39-о му участие с националната фланелка. Той не е бил повикан, откакто бившият треньор на Челси, Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен Тухел официално пое кормилото на 1 януари 2025 г. 30-годишният футболист първоначално беше пренебрегнат, тъй като се бореше за редовно игрово време под ръководството на Пеп Гуардиола на стадион "Етихад".

Той се върна в състава, след като записа четири асистенции и един гол за Евертън през този сезон. Конкуренцията за местата в състава на Англия обаче е ожесточена. Когато става въпрос за ролята на лявото крило, която Грийлиш често заема, Маркъс Рашфорд, Антъни Гордън и Еберечи Езе също дават на Тухел много поводи за размисъл. Имайки това предвид, бившият капитан на страната Рууни не е убеден, че Грилиш ще получи покана навреме, за да се качи на самолета за САЩ следващото лято – като остава само още един лагер през март 2026 г., преди Тухел да финализира селекцията си.

В предаването "Wayne Rooney Show" бившият нападател на Евертън каза: "Джак Грийлиш може да си резервира почивката за лятото още сега, защото няма да бъде включен в състава." Грийлиш пък от своя страна се гордее, че представлява Англия от дебюта си през 2020 г., но настоява, че не отдава особено внимание на факта, че е изключен от отбора. Той каза пред "BBC Radio 5 Live" за това, че е бил пренебрегнат: "Знаете ли какво? Не мисля, че е толкова сериозно, колкото всички казват. В крайна сметка, аз се справям добре, но и хората на моята позиция също. Това е решение на мениджъра и аз напълно го уважавам."

