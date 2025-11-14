Какъв църковен празник е утре, 15 ноември и за какво трябва да се помолите

Утре, 15 ноември, е празникът на светите мъченици и изповедници Гурий, Самони Авив в православния календар. Утре започва и Рождественският пост, който приключва на Коледа, 25 декември. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник и за какво трябва да се помолите утре.

Житие на почитаните светци на 15 ноември

Делото и страданията на светиите Гурик, Самонк и Авив датират от периода на тежки гонения срещу християните в Римската империя в началото на III и IV век, които се засилват особено по време на управлението на император Диоклециан и неговите съимператори. Регионът, в който са живели светците, е Едеса (днешен Шанлъурфа в Турция), един от важните центрове на ранното християнство, известен с дълбоката си традиция на благочестие и мъченичество.

Гурий и Самон били уважавани в християнската общност на Едеса заради благочестивия си живот, пастирската си ревност и моралния си авторитет. Историческите източници ги описват не само като проповедници, но и като хора, които са подкрепяли преследваните, помагали на затворниците и бедните и укрепвали общността във времена на страх и несигурност.

По време на преследванията те са били арестувани. Въпреки че първоначалното им лишаване от свобода формално не завършва с екзекуция, и двамата са издържали побоища, мъчения и продължително затваряне в тежки условия, което в църковната традиция им е спечелило титлата изповедници – тези, които са изповядвали вярата си пред властите и не са се отричали от нея, дори ако смъртта не е последвала веднага.

Когато гоненията станали особено активни, Гурий и Самон отново били затворени. Този път властите поискали от тях официално да се отрекат от Христос. След като отказали, те били подложени на продължителни мъчения и впоследствие екзекутирани чрез обезглавяване. Именно физическата им смърт затвърждава мястото им сред мъчениците.

Авив принадлежал към по-младото поколение християни от Едеса и служил като дякон. Той се отличавал със своята ученост, красноречие и ревност за богослужение. Дейностите му включвали проповядване, пастирска грижа и катехизация на новопокръстени.

По време на преследването Авив е арестуван за отказ да принесе жертва на езически богове. Той е бил подложен на особено жестоки мъчения. Мъчителите му се опитали да го убедят да се откаже от вярата си, но безуспешно. В крайна сметка Авив е бил изгорен жив, превръщайки се в едно от най-ярките свидетелства за вярата в региона.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 15 ноември

Ако небето е ясно и звездно, очаквайте мразовита и суха зима. Ако облаците се движат бързо, това предвещава ветровито време в близко бъдеще. Червените или розови залези предвещават размразяване или снеговалеж.

Рождественският пост започва на 15 ноември. От този ден до Коледа вярващите се въздържат от месо, яйца и млечни продукти, както и от масло в понеделник, сряда и петък. Истинският смисъл на поста обаче се крие не само в хранителното въздържание, но и в контрола над мислите и действията. Само чистото сърце и мисли позволяват на човек да отпразнува Рождество Христово в истинска духовна чистота.

Светиите Гурий, Самон и Авив се считат за небесни покровители на семейния живот. В православието на 15 ноември се отправят молитви към тях за укрепване на семейните отношения и помощ при намирането на сродна душа. Свети Гурий традиционно е молен и за изцеление от зъбобол.

