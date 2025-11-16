Войната в Украйна:

Заради разбита ключалка: Две лъвици избягаха от зоопарк в Украйна (ВИДЕО)

16 ноември 2025, 16:18 часа 260 прочитания 0 коментара
Спасители и полиция издирваха часове наред избягала от зоопарка в украинския град Хмелницки лъвица. През цялото време тя останала близо до мястото, от което беше избягала — център за рехабилитация на диви животни.

По-рано днес две лъвици - Симба и Самба, избягаха от центъра. Те бяха докарани в Хмелницки „временно“ през 2023 г. от индийски гражданин, който така и не ги взе обратно. Според директора на центъра, животните са избягали след като непознати лица са разбили ключалките на вратите на оградата. Полицията е започнала разследване.

Елин Димитров
