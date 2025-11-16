Заради разбита ключалка: Две лъвици избягаха от зоопарк в Украйна (ВИДЕО)

Спасители и полиция издирваха часове наред избягала от зоопарка в украинския град Хмелницки лъвица. През цялото време тя останала близо до мястото, от което беше избягала — център за рехабилитация на диви животни.
🦁✨Hooray, found! The lioness that escaped in Khmelnytskyi is finally home— NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2025
Rescuers, police and animal trainers searched for her for hours. The whole time she stayed near the place she escaped from — a wildlife rehabilitation center.
Earlier today, two lionesses, Simba and… https://t.co/Ewec8SB9Nh pic.twitter.com/MWB6I6Xgjb
По-рано днес две лъвици - Симба и Самба, избягаха от центъра. Те бяха докарани в Хмелницки „временно“ през 2023 г. от индийски гражданин, който така и не ги взе обратно. Според директора на центъра, животните са избягали след като непознати лица са разбили ключалките на вратите на оградата. Полицията е започнала разследване.