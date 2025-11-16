Решението на Григор Димитров, което доказва, че все още има големи амбиции в тениса

Григор Димитров имаше няколко нови лица в треньорския си екип, когато направи впечатляващо завръщане на корта по време на турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж. В първия си мач след контузията, 112 дни по-рано, най-добрият български тенисист победи №56 в света Джовани Мпечи Перикар с 7:6(5), 6:1 в първия кръг във френската столица. Както е известно, преди това бившият №3 в света претърпя операция, след като бе принуден да се оттегли поради разкъсване на гръдния мускул, докато водеше с 2:0 сета срещу Яник Синер на 1/8-финалите на Уимбълдън.

Димитров направи голяма промяна през последните месеци извън корта

По време на отсъствието му от кортовете Димитров взе ключово решение за бъдещето си. През септември месец той обяви, че се разделя с един от треньорите си. Става въпрос за Джейми Делгадо, с когото работеха заедно от декември 2022 г. По време на съвместната си работа с британеца, който преди това е бил треньор на Анди Мъри, Димитров достигна седем финала, включително финалите на Мастърс 1000 в Париж и Маями. Българинът спечели първата си титла за повече от шест години на турнира в Бризбейн и се завърна в топ 10 на ATP ранглистата през 2024 г. По-рано този месец бе обявено, че британската звезда Джак Дрейпър е наел Делгадо за свой треньор.

Две нови лица в щаба на Гришо

Димитров не е направил никакви обявления относно треньорския си екип след раздялата си с Делгадо, но в Париж бе придружен от познати фигури. Една от тях беше Ютака Накамура - известен фитнес и кондиционен треньор. Японецът има забележителна кариера, като е работил с редица звезди, сред които Мария Шарапова, Наоми Осака, Симона Халеп, Дженифър Каприати, Мери Пиърс, Томи Хаас, Ема Радукану, Кей Нишикори и Денис Шаповалов. Предишната роля на Накамура беше с Радукану, която го нае през декември 2024 г. Той работи с британките в началото на сезона 2025 г., преди да се оттегли.

Част от щаба на българина във френската столица бе още Грант Чен. Той е главен треньор на мъжкия тенис отбор в Южния методистки университет в Тексас. Коментаторът на срещата разкри, че Димитров се познава с Чен отдавна. Той също така оцени решението на Димитров да работи с Чен и Накамура като знак, че той все още има големи амбиции. "Мисля, че наличието на такива хора в неговата ложа ми показва, че Димитров все още има сериозни амбиции в спорта", каза той. "Сега е на 34 години, не изглежда прекалено стар, за да играе тенис на най-високо ниво, нали? Той е сериозен спортист, с много сила в играта си."

След победата си над Мпечи Перикар в Париж, Димитров говори за предизвикателствата при възстановяването си от контузия на гръдния мускул и целите си за завръщането си. Както е известно, той реши да се оттегли от следващия си мач, който трябваше да е срещу Даниил Медведев поради една конкретна причина (повече подробности четете в линка).