Ламин Ямал не е "годен" за Реал Мадрид - друга звезда на Барселона ще блести на "Бернабеу"

Бившият нападател на Реал Мадрид Иван Саморано предизвика бурна дискусия в испанския футбол, след като заяви, че Ламин Ямал не притежава необходимите качества, за да успее в "кралския" клуб. Въпреки че талантът на младата звезда на Барселона е неоспорим, чилиецът смята, че характерът и зрелостта му не отговарят на стандартите, очаквани на "Сантяго Бернабеу". От друга страна, Саморано не спести похвали за друг талант на каталунците, когото счита за перфектно попълнение за мадридчани.

Саморано не смята, че Ямал ще се справи в Мадрид

"Аз не бих привлякъл Ламин Ямал в Реал Мадрид. Той е звезда, но не олицетворява същността и духа на това, което трябва да бъде един играч на Мадрид", заяви Саморано без колебание в интервю пред Хосен Предрерол. Бившият нападател свърза критиките си с скорошния скандал около 18-годишният футболист преди Ел Класико. Дни преди сблъска Ямал предизвика сериозна полемика с коментарите си "кралския" клуб. Това се отрази на терена, като след края на мача някои от звездите на мадридчани нападнаха испанеца. За Саморано тези действия подчертават липсата на дисциплина и разбиране за това какво означава да се състезаваш на най-високо ниво.

Той подчерта, че носенето на емблематичната бяла фланелка изисква уважение към наследството на клуба от "класа и култура", като отбеляза, че дори по време на напрегнати моменти в съперничеството, легенди като Лионел Меси са избягвали провокативни коментари към най-големите си опоненти.

Друга звезда на Барселона отговаря на профила на "Бернабеу"

Тонът се промени драстично, когато се заговори за Педри, като Заморано похвали халфа на Барселона както за неговата психика, така и за самообладанието му: "Без съмнение бих подписал с Педри. Той е звезда, феномен... и не му е нужно да казва нито дума. Скромен и с два крака здраво стъпил на земята."

Чилийският специалист призова Барса да насочва правилно младия си талант, като предупреди, че развитието му все още е в деликатна фаза. Извън футболното игрище Ламин Ямал е подложен на все по-голямо внимание поради продължителни проблеми с физически проблем, раздяла с известна личност и конфронтация с Дани Карвахал след Класико, което засили интереса към него. Докато Ханзи Флик се опитва да се справи с външния натиск и да защити отбора си в решаваща фаза от сезона, въпросите остават: Ламин Ямал диамант ли е, който все още се шлифова, или просто не е подготвен за емоционалните и културни изисквания на Реал Мадрид? Междувременно от Барсе предприеха извънредни мерки.