"Новият Кроос" в Реал Мадрид? Звездата на Шаби Алонсо получи "не" от легендата

След първи сезон, белязан от контузии и ограничено игрово време, Арда Гюлер най-накрая преживява първата си истинска кампания с Реал Мадрид. Турчинът спечели повече игрово време, увереност и доверие у Шаби Алонсо, демонстрирайки класата си всеки път, когато излиза на терена. Невероятна визия за играта, прецизно дриблиране, остри диагонални пробиви и онова деликатно докосване, които накараха Реал Мадрид да го привлече, отново са на лице.

Арда Гюлер - заместникът на Тони Кроос?

Доброто представяне на Гюлер накара феновете на мадридчани да се зачудят дали той може да замени една легенда, която остави огромна дупка на "Бернабеу". Става въпрос за Тони Кроос, който се оттегли от футбола през 2024 година. През годините той и Лука Модрич дърпаха конците на Реал и липсата кара новия наставник на тима Шаби Алонсо да промени стила. С изгряването на футболисти като Арда Гюлер и Франко Мастантуоно мнозина се зачудиха може ли това да е новото дуо в средата на терена.

Тони Кроос не остана безучастен по въпроса. Германецът, който често се появява по медиите, след като се оттегли, не пропусна да коментира сравненията с Гюлер. В първия си сезон без него, "кралете" завършиха на второ място в Ла Лига и бяха разгромени с общ резултат 5:1 от Арсенал в Шампионската лига – две катастрофи, които доведоха до уволнението на Карло Анчелоти и назначаването на Шаби Алонсо. Тогава ясно се видя, че отборът на Реал Мадрид понякога се затруднява да контролира мачовете, въпреки че разполага с някои от най-добрите футболисти в света на всяка една позиция. Кроос смята, че липсата на играчи от неговия калибър е ключовият фактор за това.

Тони Кроос за сравненията с Гюлер:

Сега Кроос направи интересен коментар за сравненията с Гюлер. В интервю за "Sport 1" германската легенда похвали развитието на атакуващия полузащитник, но искаше да успокои очакванията, че той ще бъде негов наследник в халфовата линия. "Арда е съвсем различен играч от мен. Позицията му е много по-офанзивна, така че той изобщо не е мой наследник", заяви бившият полузащитник, като внесе яснота в сравненията, които се появиха през последните седмици.

През последните месеци сериозно се коментираше дали Реал ще привлече заместник на Кроос. На радара на "кралете" стои едно конкретно име, чийто стил много наподобява на този на германеца. Говори се, че мадридчани са склонни да предприемат трансферен ход през следващото лято за около 50 милиона евро.