"Поколението Z" срещу корупцията: Протести и сблъсъци с полицията в Мексико (ВИДЕО)

Хиляди демонстранти в събота излязоха по улиците Мексико, следвайки призива, отправен от представители на т.нар. поколение Z (Джен Зи), да осъдят увеличаващото се насилие след показното убийство на кмет, повел борба с престъпността, предаде Ройтерс. В град Мексико малка група протестиращи, прикриващи лицата си с качулки и маски, се изкачиха по оградите около Националния дворец, който се явява и резиденция на президентката Клаудия Шейнбаумм. Действията им накара полицията да използва сълзотворен газ.

Министърът на сигурността и защитата на гражданите Пабло Васкес заяви на пресконференция, че над 100 служители на реда са били ранени, като 40 от тях е трябвало да бъдат откарани в болници. Пострадали са и 20 цивилни. Васкес добави, че силите на реда са задържали 20 демонстранти и още 20 са били регистрирани за "административни нарушения".

🇲🇽🔥 Massive protest at Mexico City’s presidential palace today. Young demonstrators accuse Claudia Sheinbaum’s government of enabling cartel activity, they’re tearing down barriers, storming the walls, and clashing with riot police. pic.twitter.com/5VXc4ArNda — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 15, 2025

Протести имаше и в други райони на страната, включително в западния щат Мичоакан, откъдето тръгна общественото недоволство заради убийството на кмета на Уруапан - Карлос Мансо. Той бе застрелян на 1 ноември по време на празненствата по случай Деня на мъртвите.

Част от демонстрантите в столицата насочиха гнева си към партията на Шейнбаум Национално движение за обновление (МОРЕНА). Някои протестиращи призоваха правителството да предприеме по-решителни действия срещу престъпността и насилието. Чуваха се лозунги като "Долу МОРЕНА" и "Карлос не умря, правителството го уби".

Gen Z is rising up in Mexico



because they are the first generation to have access to enough information



to know that their entire government works for the cartels. pic.twitter.com/jDscey70FU — Tablesalt 🇨🇦🇺🇸 (@Tablesalt13) November 16, 2025

Протестите бяха инициирани от група, наричаща себе си "Поколение Z Мексико". Групата заявява в "манифест", разпространяван в социалните мрежи, че е непартийна формация и представлява мексиканските младежи, на които им е дошло до гуша от насилието, корупцията и злоупотребата с власт.

Названието Джен Зи се отнася до хора, родени между 1997 и 2012 г. В редица държави по света протестиращи, наричащи себе си Джен Зи, настояват за политически и социални промени. Правителството на Шейнбаум изрази съмнения спрямо мотивите за протестите и заяви, че те са организирани от политически опоненти от десницата, които насърчават хората да излизат по улиците чрез ботове в социалните мрежи.