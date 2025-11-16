Спорт:

САЩ потвърдиха: Сърбия има три месеца, за да продаде петролната компания НИС

Сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович съобщи, че петролната компания НИС е получила от САЩ тримесечен лиценз, като в този срок трябва да намери купувач за контролирания от санкционирани руски компании дял в нея. Министерството на финансите на САЩ е одобрило тримесечен лиценз на санкционираната НИС, която е контролирана от руската „Газпром“, за да може компанията да има време да потърси купувач, каза Джедович-Ханданович.

Междувременно обаче петролната компания и рафинерията ѝ няма да имат разрешение да работят. „Беше получено одобрение за преговори за собствеността до 13 февруари“, каза министърът.

По-рано стана ясно, че НИС е получила тримесечно освобождаване от санкциите, които влязоха в сила на 8 октомври, но изявлението на Джедович-Ханданович презицира тази информация в смисъл, че рафинерията на НИС в Панчево няма да възобнови работа.

По повод казуса в Белград започна извънредно заседание на сръбското правителство. На него присъстват президентът Александър Вучич и всички директори на държавни предприятия. „В идните дни ни очакват едни от най-тежките решения в нашата история“. С тези думи сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович описа ситуацията около сръбската петролна индустрия и санкциите на САЩ.

Елин Димитров
