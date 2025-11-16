Техеран: Иран вече не обогатява уран в нито един обект на своя територия

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран вече не обогатява уран в нито един обект в страната. Той даде най-директната досега реакция от страна на правителството в Техеран по отношение на ядрената програма на Ислямската република след израелските и американски бомбардировки през юни на съоръженията ѝ за обогатяване на уран в хода на 12-дневната война с Израел.

Още: САЩ санкционираха фиктивни фирми в Украйна, помагали на Иран да произвежда дронове "Шахед"

"В Иран няма недекларирано обогатяване на уран. Всички наши съоръжения са под контрола и наблюдението" на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), заяви Арагчи. "В момента няма обогатяване, защото нашите съоръжения бяха атакувани", добави той.

Още: Няма вода за емблематична столица: Жителите на един от най-големите градове в света да се готвят да го напускат (ВИДЕО)

Арагчи заяви, че настоящият подход на Вашингтон към Техеран не показва никаква готовност за равнопоставени и справедливи преговори. "Иран винаги ще бъде готов да се ангажира с дипломация, но не и с преговори, които имат за цел да наложат диктат", подчерта той.

Още: “Варварски“: Иран за ударите на Израел по “Хизбула“ в Ливан