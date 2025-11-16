Войната в Украйна:

Техеран: Иран вече не обогатява уран в нито един обект на своя територия

16 ноември 2025, 17:20 часа 346 прочитания 0 коментара
Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран вече не обогатява уран в нито един обект в страната. Той даде най-директната досега реакция от страна на правителството в Техеран по отношение на ядрената програма на Ислямската република след израелските и американски бомбардировки през юни на съоръженията ѝ за обогатяване на уран в хода на 12-дневната война с Израел.

"В Иран няма недекларирано обогатяване на уран. Всички наши съоръжения са под контрола и наблюдението" на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), заяви Арагчи. "В момента няма обогатяване, защото нашите съоръжения бяха атакувани", добави той.

Арагчи заяви, че настоящият подход на Вашингтон към Техеран не показва никаква готовност за равнопоставени и справедливи преговори. "Иран винаги ще бъде готов да се ангажира с дипломация, но не и с преговори, които имат за цел да наложат диктат", подчерта той.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
уран Иран обогатяване на уран Абас Арагчи
