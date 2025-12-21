Най-пренебрегваните симптоми на менопаузата

Всички жени рано или късно преминават през менопаузата. С нея не само настъпва нов етап от живота, изпълнен с промени, но и се появяват различни симптоми, които могат да направят този преход по-труден. Въпреки че много от тези симптоми са добре известни, други не са толкова популярни и може да се окаже, че дамите трудно се справят с тях, когато произходът им не е добре познат.

Непопулярни симптоми на менопаузата

Снимка: iStock

Най-малко известният симптом, който предшества климактериума или перименопаузата, е замъгляване на съзнанието или затруднена концентрация и памет, заедно с други фини промени в други области на тялото и ума.

В допълнение към тази затруднена концентрация, настъпват промени във вкуса и обонянието. Например, вкусовете и миризмите могат да станат по-интензивни или, в някои случаи, по-неприятни. Освен това, много жени усещат леки електрически шокове или изтръпване, които обикновено се появяват преди горещи вълни.

Снимка: iStock

Обикновено колебанията в кръвното налягане и вестибуларния апарат могат да причинят замаяност и световъртеж. От друга страна, косата и кожата стават по-сухи и по-тънки, а в някои случаи може да се появи окосмяване по лицето. Ставите и мускулите се чувстват по-сковани и болезнени. Освен това, вътрешно, подуването на корема и поносимостта към определени храни поради промени в чувствителността към естроген влошават храносмилането и го правят по-неприятно.

Тези симптоми често се появяват по време на перименопаузата, което е преходният период преди менопаузата, и често предшестват менструалните нередности или горещите вълни, които са по-добре познати.

Как да намалите симптомите на менопаузата

Снимка: iStock

Симптомите на менопаузата, макар и да не могат да бъдат елиминирани, могат да бъдат намалени или контролирани. За да направите това, експертите препоръчват да промените малко начина си на живот и да потърсите медицинска помощ. Въпреки това, у дома също могат да бъдат направени някои промени, които да помогнат за облекчаване на тези симптоми. Например, при горещи вълни се опитайте да носите леки дрехи на слоеве, поддържайте прохладна среда и се хидратирайте добре. Също така се препоръчва да се намали или премахне консумацията на алкохол, тютюн и кофеин.

Освен това, поддържането на здравословно тегло, редовните физически упражнения и практикуването на техники за релаксация могат да улеснят прехода към този нов и сложен етап в живота на жената. Важно е да обръщате внимание на симптомите и да потърсите помощ, ако е необходимо, пише "Marca".