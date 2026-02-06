Тежки наводнения в Турция, има загинали (ВИДЕО)

Обилни валежи през последните дни са предизвикали наводнения и свлачища в югоизточните турски окръзи Измир, Айдън и Мугла, а най-голяма река в региона – Бююк Мендерес (Меандър) – е излязла от коритото си, заливайки земеделски площи, съобщават турските медии. По информация на в. „Биргюн“ трима души от окръг Измир са изгубили живота си, след като са били отнесени от водната стихия, а към момента едно лице се издирва, предаде БТА.

ТРТ Хабер съобщава, че вследствие на обилните дъждове от последните дни голяма част от земеделските площи в района на Измир са били наводнени, а множество парници и други селскостопански съоръжения са били отнесени или разрушени. В същото време голямо свличане на земна маса, предизвикано от валежите, напълно е прекъснало двупосочното движение по скоростния път Селчук-Айдън в южната част на окръга, съобщава Анадолската агенция.

Властите в съседния на Измир окръг Айдън съобщават, че заради обилните дъждове през последните дни тази нощ нивото на река Бююк Мендерес се е повишило значително и тя е излязла от коритото си, заливайки голяма част от земеделските земи в района на градчето Сьоке, предава ТРТ Хабер.

🌊🇹🇷 Flooding in Türkiye: Water Swept Away More Than 20 Vehicles



January 31, 2026, footage emerged showing a powerful flash flood in the Mezitli district of Mersin Province (Türkiye). Local streams and waterways overflowed their banks after heavy rainfall, and the rushing water… pic.twitter.com/7H15cUGeFH — Global Crisis (@_GlobalCrisis_) February 5, 2026

Подобна е ситуацията и в окръг Мугла, където за последните 24 часа са паднали над 96 кг дъжд на квадратен метър, съобщава Анадолската агенция, подчертавайки, че към момента четири населени места в окръга са частично наводнени. В района също се съобщава и за наводнени земеделски площи. По информация на медиите и в трите окръга са изпратени общински екипи, които работят активно за отводняването на засегнатите площи и възстановяването на прекъснатите пътни връзки.

На фона на негативните последици от наводненията, Анадолската агенция отбелязва, че дъждовете са повлияли положително на нивата на язовирите в окръг Измир, които са се покачили значително след критичния си спад през последната половин година. По информация на местните власти към днешна дата язовирът „Тахталъ“, който бе достигнал ниво от едва 0,13 процента от пълния си обем през декември, е запълнен на 14 процента, а нивото на язовирите „Алачатъ“ и „Юркмез“ е достигнало съответно 46 и 45 процента.