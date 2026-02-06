Войната в Украйна:

Напрежението расте? Роналдо пропусна още един мач, но тимът му победи шампиона

06 февруари 2026, 22:31 часа 292 прочитания 0 коментара
Напрежението расте? Роналдо пропусна още един мач, но тимът му победи шампиона

Звездата на световния футбол Кристиано Роналдо пропусна втори пореден мач за Ал Насър в първенството на Саудитска Арабия. Това идва на фона на информации, че 5-кратният носител на "Златната топка" е недоволен от управлението на клуба. Той не беше в групата на "жълто-сините" за двубоя срещу шампиона Ал Итихад, завършил 2:0. Роналдо не взе участие и в победата с 1:0 над Ал-Рияд в понеделник.

Роналдо не игра за Ал Насър

Португалското издание "А Бола" съобщи тази седмица, че Роналдо е недоволен от начина, по който Ал Насър се управлява от Държавния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия. Според информацията, звездата е разочарован от липсата на активност на клуба по време на януарския трансферен прозорец, докато съперникът Ал-Хилал привлече носителя на "Златната топка" Карим Бензема, бивш съотборник на Роналдо в Реал Мадрид.

Без да споменава името на Роналдо, ръководството на Саудитската професионална лига излезе с изявление в четвъртък, в което подчерта, че нито един футболист не е по-голям от лигата. "Саудитската професионална лига е изградена върху прост принцип: всеки клуб функционира независимо при едни и същи правила. Клубовете имат свои управителни съвети, ръководители и спортно-техническо ръководство. Решенията относно селекцията, разходите и стратегията се взимат от самите клубове, в рамките на финансов модел, който гарантира устойчивост и конкурентен баланс. Този модел се прилага еднакво за всички клубове в лигата", се казва в съобщението.

ОЩЕ: Разкриха откупната клауза на 41-годишния Кристиано Роналдо - трудно ще бъде откупен от друг клуб

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Кристиано Роналдо
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес