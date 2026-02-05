Изборите, случаят "Петрохан" и за какво се борят партиите: Говори Николай Томитов (ВИДЕО)

Ние много ясно сме заявили нашите червени линии и те са свързани на първо време с корупцията. Ние няма да толерираме задкулисни договорки, неща, които се случват без публичност, под масата, скрито и т.н. Вие видяхте какво се случи в последното правителство и огромното влияние на Пеевски. Това е първото, което ние няма да допуснем.

Това заяви Николай Томитов, член на Националния съвет на "Продължаваме промяната", в предаването "Студио Actualno", часове преди парламентът да подложи на второ гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, с вносители Костадин Костадинов, Петър Петров и Цончо Ганев, приет на първо гласуване на 29 януари.

По думите на Томитов, новите промени в Изборния кодекс ще направят гласуването по-трудно за хората в чужбина, но това би могло да ги подтикне към по-активно гласуване.

"Правото да гласуваш е основно право. И тук бих призовал хората да направят протест или по някакъв начин да защитят своята гражданска позиция, защото ограничаването на правото на гласуване е противоконституционно.", каза той.

Промените в кодекса предвиждат ограничаване на броя на секциите за гласуване в страните извън Европейския съюз до 20. Предвижда се те да се разкриват при спазване на установени изисквания за брой подадени заявления от избирателите. Правната комисия прие тези текстове, а против тях се обявиха от ПП-ДБ, ДПС-Ново начало, АПС, МЕЧ и "Величие".

Предложението на "Продължаваме промяната-Демократична България" за 100% машинно гласуване и други варианти на машинен вот не бяха приети.

"Ние сме заявили ясно, че бихме работили с всеки, който иска да промени България към по-добро. Който иска да смени институциите, да бъдат по-честни, по-прозрачни. Да имаме един независим Висш съдебен съвет. Ние вярваме, че политическите сили могат да се обединят. Това сме го правили преди, с цената на компромиси, но когато политиката е надпартийна. Защото ние преследваме цели, не просто власт и позиция, а конкретни реформи, които да осъществим", каза Томитов.

Какви още ще бъдат приоритетите на ПП-ДБ в предстоящата изборна кампания - вижте в интервюто.