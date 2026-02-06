В чест на Огнения кон: 4 храни за Лунната Нова година, които носят късмет и просперитет

Новата година е в огледалото за обратно виждане за мнозина, но за милиарди хора в Източна и Югоизточна Азия и по целия свят, 2026 не започва истински, докато не настъпи Лунната Нова година. Тази година тя се пада на 17 февруари и отбелязва Годината на Огнения кон. Продължаващ 15 дни, годишният празничен период е богат на ритуали, включително почитани кулинарни традиции, много от които означават късмет за следващите месеци.

Въртeйки се през 12-годишен цикъл, всяка Лунна Нова година откроява ново зодиакално животно и свързаните с него черти. Годината на Огнения кон, например, предвещава година, изпълнена с динамична, огнена енергия и мощен импулс.

Какво да ядем за Лунната Нова година?

Ястията, сервирани на празничните празненства, варират в различните култури и региони, от Китай до Корея, Виетнам и отвъд, но вечната символика не се колебае. „Храната за Лунната Нова година винаги е толкова важна, колкото и вкусовата – всяко ястие на масата носи пожелание за предстоящата година“, обяснява Емили Юен, главен готвач на Yingtao, изискан съвременен китайски ресторант в Манхатън. Формата и цветът на традиционните храни, както и методът на приготвяне, са свързани с тези мечти и надежди.

Цяла риба

Където и да е празненството по случай Лунната Нова година, вероятно ще намерите банкетната маса, отрупана с цяла риба, универсално ястие, което е и едно от най-важните за празника. „Традиционната цяла риба на пара символизира изобилие през цялата година“, казва Ю. В китайската култура думата за риба звучи по същия начин като думата за „излишък“, обяснява Юен, така че сервирането на цяла риба символизира просперитет.

Независимо дали е лаврак или ципура, тя обикновено се задушава със зелен лук, соев сос и джинджифил – и заема централно място в цялото си състояние. „Традиционно се представя с непокътната глава и опашка, за да представлява завършеност, силно начало и добър край“, казва Юен.

Мандарини или портокали

Мандарините, включително сацуми, клементини и тангерини, които се срещат в изобилие през зимните месеци, символизират късмет и богатство. Фонетично името „портокал“ на мандарин звучи като думите за късмет в китайските диалекти, плюс блестящият им цвят, символизиращ злато, и кръглата им форма, представляваща единство, заключват техните талисмани за късмет.

Нудли

Дългите нудли се свързват с дълъг живот и добро здраве. Запържени с подправки като соев сос, сусамово масло и сос от стриди или добавени в леки зеленчукови супи, никога не се чупят. Те са предназначени да се ядат дълги и ненарязани, което представлява приемственост и желание за дълъг, непрекъснат живот.

Лепкава оризова торта

Ниан гао, или лепкава оризова торта, е особено значима. Името звучи като „по-висока година“ и символизира растеж и напредък през следващата година, а лепкавата ѝ текстура също представлява близост и семейно единство.

Това празнично ястие, например, може да бъде сладко или солено. Ниан гао в кантонски стил, приготвено с кафяв захарен сироп, кокосово мляко и брашно от лепкав ориз, се задушава, нарязва се и след това се пържи в тиган. Корейците празнуват с ттокгук (супа от оризова торта), отбелязвайки друг вариант. Бистрият бульон представлява ново начало за годината, докато нарязаната оризова торта символизира монети и пожелания за успех.