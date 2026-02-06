Войната в Украйна:

В чест на Огнения кон: 4 храни за Лунната Нова година, които носят късмет и просперитет

06 февруари 2026, 6:37 часа 0 коментара
В чест на Огнения кон: 4 храни за Лунната Нова година, които носят късмет и просперитет

Съдържание:

Новата година е в огледалото за обратно виждане за мнозина, но за милиарди хора в Източна и Югоизточна Азия и по целия свят, 2026 не започва истински, докато не настъпи Лунната Нова година. Тази година тя се пада на 17 февруари и отбелязва Годината на Огнения кон. Продължаващ 15 дни, годишният празничен период е богат на ритуали, включително почитани кулинарни традиции, много от които означават късмет за следващите месеци.

Въртeйки се през 12-годишен цикъл, всяка Лунна Нова година откроява ново зодиакално животно и свързаните с него черти. Годината на Огнения кон, например, предвещава година, изпълнена с динамична, огнена енергия и мощен импулс.

Какво да ядем за Лунната Нова година?

Още: Китайска Нова година 2026: Колко дни продължава?

Ястията, сервирани на празничните празненства, варират в различните култури и региони, от Китай до Корея, Виетнам и отвъд, но вечната символика не се колебае. „Храната за Лунната Нова година винаги е толкова важна, колкото и вкусовата – всяко ястие на масата носи пожелание за предстоящата година“, обяснява Емили Юен, главен готвач на Yingtao, изискан съвременен китайски ресторант в Манхатън. Формата и цветът на традиционните храни, както и методът на приготвяне, са свързани с тези мечти и надежди.

Цяла риба

Където и да е празненството по случай Лунната Нова година, вероятно ще намерите банкетната маса, отрупана с цяла риба, универсално ястие, което е и едно от най-важните за празника. „Традиционната цяла риба на пара символизира изобилие през цялата година“, казва Ю. В китайската култура думата за риба звучи по същия начин като думата за „излишък“, обяснява Юен, така че сервирането на цяла риба символизира просперитет.

Още: Годината на Огнения кон 2026: Изправени ли сме пред най-нещастната година от десетилетия?

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Независимо дали е лаврак или ципура, тя обикновено се задушава със зелен лук, соев сос и джинджифил – и заема централно място в цялото си състояние. „Традиционно се представя с непокътната глава и опашка, за да представлява завършеност, силно начало и добър край“, казва Юен.

Мандарини или портокали

Мандарините, включително сацуми, клементини и тангерини, които се срещат в изобилие през зимните месеци, символизират късмет и богатство. Фонетично името „портокал“ на мандарин звучи като думите за късмет в китайските диалекти, плюс блестящият им цвят, символизиращ злато, и кръглата им форма, представляваща единство, заключват техните талисмани за късмет.

Нудли

Още: Китайската Нова година: Кога се пада през 2026, традиции и обичаи

Дългите нудли се свързват с дълъг живот и добро здраве. Запържени с подправки като соев сос, сусамово масло и сос от стриди или добавени в леки зеленчукови супи, никога не се чупят. Те са предназначени да се ядат дълги и ненарязани, което представлява приемственост и желание за дълъг, непрекъснат живот.

Лепкава оризова торта

Ниан гао, или лепкава оризова торта, е особено значима. Името звучи като „по-висока година“ и символизира растеж и напредък през следващата година, а лепкавата ѝ текстура също представлява близост и семейно единство.

Това празнично ястие, например, може да бъде сладко или солено. Ниан гао в кантонски стил, приготвено с кафяв захарен сироп, кокосово мляко и брашно от лепкав ориз, се задушава, нарязва се и след това се пържи в тиган. Корейците празнуват с ттокгук (супа от оризова торта), отбелязвайки друг вариант. Бистрият бульон представлява ново начало за годината, докато нарязаната оризова торта символизира монети и пожелания за успех.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елица Христова
Елица Христова Отговорен редактор
Китайска нова година огнен кон
Още от Любопитно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес