Спортният директор на ЦСКА с лаконичен коментар за нови попълнения и подновяване на ключови фигури

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков говори след успеха на "армейците" срещу Арда Кърджали у дома на Националния стадион „Васил Левски“ в двубой от 20-ия кръг на Първа лига. Специалистът не даде конкретика за евентуално нови попълнения, като отговори с клишето: "Ако има нещо, ще го разберете официално по каналния ред". От думите на Величков стана ясно, че се преговаря с Лумбард Делова и Джеймс Ето‘о за подновяване на договорите.

„Доволен съм и аз, и всички в съблекалнята, макар че всички отчитаме, че това е много малка стъпка и много по-важното и по-трудното тепърва предстои“, започна Бойко Величков след победата на ЦСКА над Арда.

„Със сигурност е предпоставка за по-добро начало, не винаги нещата дори да са направени по най-перфектния начин се получават, но бяхме длъжни да го направим, за да се напаснат играчите, което изисква време. Всички полагат усилия играчите да се чувстват добре“, продължи той.

„Няма как да избягам от клишето, че ако има нещо, ще го разберете официално по каналния ред“, каза спортният директор на ЦСКА за нови попълнения. „Не само че днес вкара гол, ние сме изключително щастливи да имаме и двамата състезатели, защото Лумбард Делова и Джеймс Ето‘о са много добри състезатели. Надявам се това сътрудничество с клуба да продължи“, обясни Бойко Величков.

