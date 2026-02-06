Лайфстайл:

Каква част от левовете вече са изтеглени от обращение?

Към 6 февруари 2026 г. процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове. Към отчетната дата в наличнопарично обращение остават 5.9 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява 81% изтеглено наличнопарично обращение в левове спрямо началото на 2025 г.

Към същата дата в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6.7 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението. От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в Република България, напомнят от Българската народна банка.

Елин Димитров
