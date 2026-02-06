Християн Мицкоски няма да има заместник-председатели във ВМРО-ДПМНЕ

В този мандат на Християн Мицкоски, като председател на управляващата в Северна Македония ВМРО-ДПМНЕ няма да има заместник-председатели. Решението на Мицкоски, което той обяви вчера в интервю за държавната телевизия тази вечер е потвърдено на заседанието на Централния комитет на партията. На заседанието днес е бил избран нов генерален секретар на партията - Драган Ковачки, който е и депутат от ВМРО-ДПМНЕ, както и нови членове на Изпълнителния комитет на партията, предаде БТА.

Досегашните зам.-председатели, които са и министри в правителството на страната - Александър Николоски, Владо Мисайловски, Гордана Димитриеска-Кочоска и Тимчо Муцунски, са сред новите членове на Изпълнителния комитет, който наброява приблизително 30 човека.

На пресконференция след заседанието Мицкоски обяви, че новият състав на Изпълнителния комитет представлява смесица от опит и нова енергия и в него влизат както добре познати кадри на управляващата в Северна Македония партия, така и новоизбрани членове.

„Нашата цел е да създадем силна, ефикасна и обединена партийна структура, която ще предлага конкретни и отговорни решения на нуждите на гражданите. В предстоящия период навлизаме във фаза на кадрово екипиране и допълнително отваряне на партията към нови идеи, нови хора и нова енергия“, подчерта Мицкоски, според когото решенията на Централния комитет са ясен сигнал, че партията се променя и адаптира към новите политически и социални предизвикателства.

В следващите месеци ще се проведат избори за председатели на партийните общинските комитети, както и за нови ръководства на Съюза на жените, Съюза на младите сили и Съюза на ветераните към ВМРО-ДПМНЕ, а след като завърши и този кръг от избори, вероятно през май или юни Мицкоски предвижда и промяна в правителството.

На конгрес на партията през декември Християн Мицкоски беше преизбран за председател на ВМРО-ДПМПНЕ, което е и негов последен мандат на тази позиция.

