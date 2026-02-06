Лесен начин да различите фалшиво от истинско сребро

Когато цените се покачват толкова бързо, експертите казват, че фалшивото сребро е склонно да залее пазара с бижута, монети и прибори.

Добрата новина е, че не винаги се нуждаете от лабораторно оборудване, за да се предпазите. Много основни проверки могат да се направят у дома. Тестове, които самите бижутери често използват като първа стъпка. Ето как можете да разграничите истинско сребро от фалшиво, без да излизате навън.

Как да проверите истинско и фалшиво сребро у дома

Започнете с магнит

Това обикновено е най-бързият тест. Истинското сребро не е магнитно; ако среброто беше истинско, то нямаше да залепне. Ако поставите малък магнит върху предмета и той щракне на мястото си, това е червен флаг. Въпреки това, това, че не залепва, не означава автоматично, че е истински. Някои фалшиви метали също са немагнитни. Въпреки това, експертите казват, че този тест помага бързо да се изключат очевидните фалшификати.

Опитайте ледения трик

Готови ли сте за изненадата? Среброто провежда топлината изключително добре, по-добре от почти всеки метал, използван в бижутата.

Поради това ледът се топи необичайно бързо върху истинското сребро. Поставете кубче лед върху предмета. Наблюдавайте внимателно и ако започне да се топи почти веднага, разпространявайки вода бързо, може да е истински. Ако стои там бавно, едва се променя, нещо не е наред.

Помиришете го

Проверката на среброто чрез помирисване може да звучи странно, но това е следващият трик, който човек може да използва, за да го открие, и той работи. Истинското сребро няма миризма. Абсолютно никаква. Ако разтъркате внимателно среброто и го доближите, то би трябвало да мирише неутрално. Фалшивото сребро понякога излъчва медна или метална миризма. Особено ако е позлатено или смесено с по-евтини метали.

Използвайте бяла кърпа

Разтъркайте среброто внимателно с чиста бяла кърпа, не агресивно. Истинското сребро леко се окислява и често оставя черен или сивкав отпечатък. Липсата на отпечатък може да означава покритие или сплав. Това не уврежда среброто. Собствениците на бижута често забелязват това с течение на времето.

Пуснете го във вода

Среброто е плътно и по-тежко, отколкото изглежда. Напълнете чаша с вода и внимателно поставете среброто вътре. Истинското сребро потъва право надолу и се утаява бързо. Фалшивото сребро, особено по-леките сплави, понякога се движи странно или потъва бавно. Някои дори се издигат на повърхността за кратко, преди да потънат.

Чуй звука

Това е още едно изненадващо, но интересно изследване как среброто може да бъде открито чрез звук. Почукайте леко със среброто по твърда повърхност или друг метал. Истинското сребро издава ясен, звънлив звук, почти като камбана. Фалшивото сребро звучи глухо и плоско.

Хората, които боравят със сребро, често разпознават това инстинктивно. Начинаещите все още могат да усетят разликата с практиката.

Защо е важно да се провери автентичността на среброто

Когато цените на среброто се покачват толкова рязко, емоциите влизат в действие и точно тогава хората правят грешки. Експертите казват, че купувачите трябва да забавят темпото, да тестват и да задават въпроси. И никога да не разчитат само на един метод. Истинското сребро обикновено преминава няколко проверки, а не само един тест за късмет.