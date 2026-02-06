Радар за икономика: Най-важните новини на 6 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 6 февруари 2026 г.

Българският индекс SOFIX първи по ръст в ЕС

SOFIX - основният индекс на Българската фондова борса, стана световен шампион по ръст в първата седмица на годината и е най-добре представящият се европейски индекс за изминалия месец януари. Все по-отчетливо се вижда, че индивидуалните инвеститори са най-активни. Българският индекс SOFIX първи по ръст в ЕС

Високите сметки за ток: Грешка или системен проблем

През последните седмици хиляди домакинства в България се сблъскаха с рязко по-високи сметки за ток, което предизвика напрежение и въпроси – има ли грешка в отчитането, какво се е променило и какво ни очаква. Важно е още в началото да се каже ясно: Високите сметки са симптом, а не основната причина. Това посочва в свой анализ д-р инж. Веселин Тодоров – председател и основател на Соларна академия България.

Още: Високите сметки за ток: Грешка или системен проблем

Цената на петрола с промяна, невиждана от седем седмици

Цената на петрола се повиши в сутрешната търговия днес, но е на път да отчете първия си седмичен спад от седем седмици насам, след като опасенията за доставките отслабнаха, а инвеститорите насочиха вниманието си към преговорите между САЩ и Иран по ядрената програма, които ще се проведат по-късно днес в Оман. Цената на петрола с промяна, невиждана от седем седмици

Еврото завършва седмицата по неочакван начин

Курсът на еврото спрямо щатския долар завърши седмицата по неочакван начин, защото отново слезе под психологическа граница от 1,18 към щатската валута. През миналата седмица европейската валута надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската, възползвайки се от слабия долар. Еврото завършва седмицата по неочакван начин

Биткойнът падна до най-ниското си ниво откакто Тръмп е на власт

Цената на биткойн падна до най-ниското си ниво от 15 месеца, въпреки личната и публичната подкрепа на президента на САЩ Доналд Тръмп за криптовалутата. За кратко цената на един биткойн падна до 60 000 долара, което е най-ниското му ниво от октомври 2024 г., като цената е спаднала с 24% от началото на тази година.

Още: Биткойнът падна до най-ниското си ниво откакто Тръмп е на власт