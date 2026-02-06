Най-важните новини за деня: 6 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 6 февруари 2026 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЦИК: СЕЗИРАХМЕ ПРОКУРАТУРАТА ЗА ИЗБОРНА ИЗМАМА И НИ НАПРАВИХА ЗАБЕЛЕЖКА

„Всички трябва да работим като една добре смазана машина на предсрочните парламентарни избори и ако се допускат нарушения на изборния процес, да бъде наложена съответната санкция“. Това заяви председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова пред БНТ. Още: "Машини, които никой не е виждал": Експерт алармира за рискове с изборното законодателство

РАДЕВ ЗАГОВОРИ ПРЕДИЗБОРНО: ПОИСКА ПАК ПРОМЕНИ ЗА ГЛАСУВАНЕТО В ЧУЖБИНА

Президентът на България в периода 2017-2026 година Румен Радев, който по-рано обяви, че напуска президентската институция, за да се впусне в предсрочните парламентарни избори, обвини управляващото политическо статукво, че целенасочено ограничава правото на глас на българите зад граница, за да съхрани позициите си във властта. Още: Коя е битката на Румен Радев? Добромир Живков в Студио Actualno (ВИДЕО)

БОРИСОВ КАЗА КОЙ ЩЕ Е СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР И ДОБАВИ: "ТОЙ Е ЧОВЕК НА ПП-ДБ И ПЕЕВСКИ" (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че за служебен министър-председател ще бъде избран подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров. Това стана с кратко видео от централата на партията, публикувано в социалните мрежи. Според Борисов Гюров е близък както до "Продължаваме промяната - Демократична България", така и до санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, защото е избран с техните гласове. Лидерът на ГЕРБ обаче пропусна да каже, че партията му също участва в избирането на Гюров по време на т.нар. "сглобка".

ЗАБЕЛЕЖКА КЪМ САРАФОВ: НЕ Е МНОГО ДОБРЕ ДА СЕ ОСТАВЯТ ХОРАТА ДА ЧЕТАТ МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ

Думите от заглавието са на бившия ръководител на Националната следствена служба Бойко Найденов. Той ги изрече в ефира на сутрешния блок на bTV. Думите са директна препратка към узурпиралия поста въпреки решението на ВКС на главен прокурор Борислав Сарафов към медиите да четели между редовете за случая с тримата убити в хижа "Петрохан".

ОТ ИРАН ДО ПЕТРОХАН С РУСЛАН ТРАД: ТЕРОР В ЕВРОПА И НЕЗАКОНЕН ТРАФИК В СЕВЕРОЗАПАДА (ВИДЕО)

Преговорите между Иран и САЩ са "губене на време" и съвсем скоро ще изтече перфектният момент за американски удар. Това заяви в Студио Actualno журналистът и военен анализатор Руслан Трад, коментирайки дискусиите за ядрената програма на Техеран, провеждащи се в Оман, и заплахите на Доналд Тръмп за военен удар. "Това е подобие на украинските преговори – докато се водят дипломатическите разговори, се провеждат военни операции. САЩ провеждат разузнавателни операции. Отделно, Иран разположи дронове за наблюдение на американски сили – един такъв „Шахед“ беше свален. Самото сваляне от американските сили също е показателно – готови сме да преговаряме, но и да стреляме към Иран", анализира той.

ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ ИЛИ РАКЕТИ: ИРАН Е НАПРАВИЛ ТРУДЕН ИЗБОР, НО КРИЕ И НЕЩО ЦЕННО (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Иран явно е поправил бързо няколко съоръжения за балистични ракети, повредени при ударите на САЩ и Израел през юни миналата година, но е успял да изпълни само ограничени поправки на основните ядрени обекти, които също бяха поразени в 12-дневната война. Това сочи анализ на сателитни снимки, публикуван в The New York Times. Неравномерното темпо на възстановяването дава представа кое е приоритет за Ислямската република в период, в който САЩ струпват сили в близост до страната и президентът Доналд Тръмп обмисля нови военни действия.

ПРЕДЕЛЪТ НА РУСКАТА МОЩ: ПУТИН НЕ СЕ ЧУВСТВА ДОБРЕ В АНАРХИЧНИЯ СВЯТ НА ТРЪМП

През 2024 г. Кремъл празнуваше преизбирането на Доналд Тръмп на президенския пост в САЩ. В Москва гледаха бодро в бъдещето, очаквайки Тръмп със своето пренебрежение и незачитане на международното право, с вярата му, че светът трябва да бъде разделен на сфери на влияние и с афинитета му към онова, което Русия нарича традиционни ценности (като например отхвърлянето на правата на ЛГБТ), ще донесе дивиденти за Кремъл. Това обаче не се случи. Сега, когато САЩ възприеха политика на ревизионизъм, неспособността на Русия да покаже сила отвъд Украйна стана много по-очевидна. Това пишат Майкъл Кимидж и Хана Ноте в своя статия за Foreign Affairs.

ОКУПАТОРИТЕ ГОТВЯТ УКРАИНСКИТЕ ДЕЦА ЗА БЪДЕЩА СЛУЖБА В РУСКАТА АРМИЯ: ТРУПАТ СЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ ДАННИ (СНИМКИ)

Следственият комитет на Русия (Следком) институционализира присъствието си в училищата в окупирана Украйна, за да подготви украинските деца за бъдеща служба в руския военен правоохранителен апарат. Официалният отдел за деца и младежи на Следком обяви на 29 януари, че мрежата му от специализирани кадетски класове се разширява в окупираната Херсонска област. Ръководителят на клона там - генерал-майор Дмитрий Маликов - подписа няколко споразумения с ръководството на училища за създаване на такива класове в окупираните райони Хеническ, Чаплинка и Новотроицко през ноември и декември 2025 г. Маликов наскоро подписа и за класове в училище „Приморска“ в окупирания район на Скадовск.

НАШЕТО СИ Е НАШЕ: ЗЕЛЕНСКИ ЗА УКРАИНСКИТЕ ЗЕМИ. STARLINK СЪЩО НЕ Е РУСКИ – БЕДСТВИЕ ЗА РУСКАТА АРМИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Сега Тръмп трябва да вдигне телефона и да се обади на Мъск. Тяхната връзка беше влошена за известно време. И Тръмп ще обясни спокойно на Мъск, че трябва да се вразуми. Какво ще стане, ако ударим заводите, които произвежда (терминали) Starlink? А ако ударим в околоземна орбита? Това няма да е целево, и нашите спътници ще изгорят с тях (Starlink)". Тези думи на Владимир Соловьов, руския телевизионен водещ и пропагандист номер 1 в пропагандния арсенал на руския диктатор Владимир Путин, ясно показват в какъв ступор изпадна руската армия заради мерките, с които ѝ беше ограничен достъпът до сателитната интернет услуга Starlink – ОЩЕ: Набързо Мъск стана враг номер едно на руската армия - заради Starlink (ОБЗОР – ВИДЕО)

"ДЪЛГА ЕПОХА НА КРИЗИ": РУСИЯ СЛЕД ВОЙНАТА НА ПУТИН В УКРАЙНА

На 24 февруари Русия ще навлезе в петата година от войната си срещу Украйна. За този период страната е загубила над един милион мъже - убити или трайно неработоспособни - в опит да установи контрол върху сравнително ограничена част от украинската територия. Военната кампания изтощи ключови сектори на руската икономика, включително енергетиката, доведе до сериозно изчерпване на Фонда за национално богатство и задълбочи обедняването в провинцията. В същото време тя консолидира украинската национална идентичност и ускори превръщането на Украйна в значим производител на военно оборудване.

КАК СЕ ПОМАГА НА ХОРА ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ: ПАВЕЛ АНДРЕЕВ РАЗКАЗВА (ВИДЕО)

Към днешна дата на месечна база при нас идват между 300 и 350 кампании. Във всички държави, в които работим, средно на месец успяваме да съберем между един милион и милион и половина евро за хора в нужда.