Утре е Архангелова Задушница: Какво се прави и какво се раздава задължително

Последната от трите големи Задушници за 2025 година, в които почитаме починалите и се молим за душите им – Архангелова Задушница – е тази събота, 1 ноември. Тази Задушница се отбелязва в първата събота преди Архангеловден, от там идва и името й.

Още: Тези 20 цитата ще променят начина, по който гледате на живота си

Повече за Архангел Михаил

Архангел Михаил е „борец против злото“, често изобразяван как пробожда дявола. Той е ангел, пазител на душите, поради което третата голяма Задушница у нас е свързана именно с деня на Архангел Михаил. Празникът е известен също и като Събор на св. Архангел Михаил и другите небесни безплътни сили, през 2025 година се пада на 8 ноември.

За да почетете душите на мъртвите на Архангелова Задушница, е важно да знаете какви са традициите и обичаите, сред които е и подаването на храна за „Бог да прости“ на онези, които срещаме на гробищата, или на съседи и познати. Какво се раздава на Архангелова Задушница е въпрос, вълнуващ християните, подготвящи се за деня на мъртвите си близки и не са сигурни какво задължително се раздава на Архангелова Задушница.

Още: Не пропускайте! Какво трябва и какво не трябва да правите на Архангелова задушница

Какво се раздава на Архангелова Задушница

Подавките, които се приготвят за Архангелова Задушница, не се различават съществено от тези за помени и за останалите две големи Задушници. Задължителните ястия и напитки, които домакините следва да подготвят за този ден, през който почитаме душите на мъртвите, са:

жито, което олицетворява възкресението,

вино, което се възприема като символ на Христовата кръв,

хляб или пити, които припомнят саможертвата на Христос,

бонбони или дребни сладки,

различни храни, които са били любими на скъпите ни покойници,

агнешко или пилешко месо.

Още: Шептящ ритуал преди Задушница: Как да усетите присъствието на любимите си хора на 1 ноември

Включването на агнешко месо в раздавките за Архангелова Задушница съвсем не е случайно. Това е свързано с ястията, които традиционно се приготвят за празника Архангеловден, който се отбелязва през седмицата след тази трета голяма Задушница. Трапезата в чест на Архангел Михаил е празнична – коли се курбан – агне, пекат се т.нар. рангеловски хлябове – боговица и рангелово блюдо.

Какво се прави на Архангелова задушница

На този ден е прието да се ходи на гробовете на починалите ни близки, където се носят и раздават на близни, познати и непознати подавките. Когато отидете на гроба на покойника на Архангелова задушница, трябва да запалите свещи, да прекадите с тамян, както и да полеете гроба с вино.

Още: Всяка зодия има свое растение – открийте кое е вашето

Прекадяването се извършва от главата към краката. Според поверието този ритуал или процедура следва да бъде извършен от най-възрастната жена в семейството. Първата глътка вино не се пие, тя е за покойника. Това правило важи и за първия залък хляб. Той също се оставя на земята.

На този ден се приготвят общи трапези, които трябва да включват седем храни. Сред тях е важно да присъства храна, която е била любима на покойника. Поднася се месо, тъй като скоро наближават Коледните пости. На трапезите се слагат жито, плодове и други десерти.

Още: Вижте какво се случва с организма ви след само една безсънна нощ

Нашите предци са вярвали в едно поверие, свързано с прелитащите наоколо насекоми. Ако на задушница около нас пърха с криле пеперуда или друго насекомо, това значи, че душата на покойника е слязла на земята.

На Архангелова задушница, както и на много други празници е забранена всякаква домакинска работа, в това число пране, чистене и всякакви подредби. Прието е този ден да е отреден за починалите.

Молитва за Архангелова задушница

Още: Здраве и щастие: 9 навика на хората, които живеят по-дълго и по-добре

“Помени, Господи, Боже наш, починалия с вяра и надежда за вечен живот Твой раб (споменава се името) и като благ и човеколюбив Бог, Който прощава греховете и унищожава неправдите, прости му и го освободи от всички негови прегрешения, волни и неволни. Избави го от вечните мъки и геенския огън и му дарувай да получи и да се наслади на Твоите вечни блага, които си приготвил за обичащите Те. Защото, макар и да съгреши, Той не отстъпи от Тебе, и без да се съмнява, вярваше в Отца и Сина и Светия Дух ¬ в Теб, прославяния в Троица Бог, и до последния си дъх Един Бог в три Лица и три Лица в Един Бог православно изповядваше. Затова бъди милостив към него и вярата му в Теб вмени вместо дела и заедно с Твоите светии като щедър го упокой. Защото няма човек, който да е живял и да не е съгрешил, но само Ти си без никакъв грях, Твоята правда е правда вечна и Ти Единствен си Бог милостив, щедър и човеколюбив и на Теб слава въздаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.”

Още: Последната Задушница през 2025: кога е и какво се прави?