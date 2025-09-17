Последната Задушница през 2025: кога е и какво се прави?

Задушниците са дни, посветени на помен и почит към починалите. В Църковния календар тези дни са три и винаги са в събота - това е денят, определен от църквата за покойните. Всяка събота и по време на задушниците се провеждат богослужения с молитви за починалите.

През 2025 година задушница се отбелязва на следните дати:

съботата преди Великия пост, срещу Месни заговезни, наричана Месопусна задушница – 22 февруари ;

; съботата преди Петдесетница, наричана Черешова задушница – 7 юни ;

; съботата преди Архангеловден, наричана Архангелова задушница – 1 ноември.

Архангелова задушница – последната за годината

Последната за годината задушница е Архангеловата задушница. Тя се отбелязва в първата събота преди Архангеловден, през 2025 година тя се пада на 1 ноември. Архангелова задушница е една от най-големите задушници.

В храмовете се отслужва обща панихида за починалите и се отправят молитви за упокой на душите им. На този ден във всеки православен храм се отслужва Литургия за упокой и Обща панихида за починалите, молим се за душата на мъртвите и палим свещ. Подобно на другите дни отредени за помен на починалите, се посещава гробът на починалият ни близък, където се прекадява с тамян, пали се свещ, полагат се цветя, а на близките се раздава храна за помен.

Символика и обичаи

Тамянът е символ на молитвата към Бог и нейната чистота. Каденето с тамян прогонва злото, затова се вярва, че колкото по-голям пушек излиза от кандилото, толкова по-далеч ще стоят злите сили. Свещите символизират вярата, а пламъкът напомня за безсмъртието на душите. Цветята – добродетелите на починалите.

На Архангелова задушница, както и на всяка друга задушница, се приготвя варено, подсладено жито, наричано „коливо“. Освен на близките, подавките се дават и на хората около съседните гробове, дори да са непознати. Подавките не се оставят на гроба на мъртвия, защото те са за живите – за да споменават покойния в молитвите си с добро.

По време на всяка Задушница се слагат общи трапези. Първата хапка храна и първата глътка вино се поставят на земята за душите на мъртвите с думите „Бог да прости“. Вярва се, че ако по време на хранене на общата трапеза около хората се появи пеперуда или мушичка, това означава, че душата на мъртвия се е върнала за кратко, за да навести близките си.

Житното зърно е тачен символ, защото “няма да оживее, ако първо не умре“. Вареното жито символизира бъдещото възкресение, а виното – животворната и пречиста Кръв на Иисус Христос в тайнството на светото Причастие.

Какви дейности трябва да избягваме на задушница

Разрешено ли е да работим по време на задушница?

Църквата не забранява работата, но призовава да не се работи, ако е възможно да се отложи за друг ден. Например, готвенето и измиването на посудата след ядене не е грях, тъй като това е нещо необходимо. Да се хранят животните също не е грях, докато да прекопаем градината на задушница е грях.

Позволено ли е да се пере на задушница?

Не се препоръчва ръчното пране, защото ще се използва време, което е отделено за молитви. Но няма пречка да се използва пералня, тъй като тя извършва работата, а не човекът.

Може ли да се чисти на задушница?

Не трябва да се чисти, тъй като това отнема време, а почистването може да бъде отложено за следващия ден.

Позволено ли да се къпем на задушница?

Не е подходящо. Къпането е част от грижата за себе си, а на задушница вниманието трябва да бъде насочено към паметта на починалите.