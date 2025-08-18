Всички знаят кой е първият президент на САЩ, но кой е вторият?

На 30 октомври 1735 г. на дякона на местна църква в провинцията Масачузетс-бей се родил син, когото кръстили на баща му - Джон Адамс. Главата на семейството искал синът му да получи добро образование, затова след училище му помогнал да влезе в Харвард.

Адамс-младши избрал кариера на адвокат. През 1753 г. се оженил за Абигейл Смит, която в годините на съвместния им живот му родила шест деца.

През 1758 г. Адамс се преместил в Бостън, където го приели в адвокатската колегия и получил възможността официално да работи по специалността си.

В началото нещата му вървели криво-ляво - клиентите не били особено склонни да ползват услугите на начинаещ адвокат. Но постепенно придобива добра клиентела и премества семейството при себе си. Това било улеснено от обществената дейност на Адамс. Той страстно защитавал американските колонисти, които имали по-малко права от номиналните поданици на Великобритания, но плащали по-високи данъци.

Адамс се присъединил към т. нар. „Континентален конгрес“ и взел активно участие в писането на проектите за документа, който по-късно става „Декларация за независимост“. Окончателната му версия била подготвена през 1776 г. от Адамс, Томас Джеферсън, Бенджамин Франклин, Робърт Ливингстън и Роджър Шърман. По това време Джон вече бил предложил Джордж Вашингтон за ръководител на Континенталната армия, а самият той се занимавал с нейното снабдяване. Той работел по 18 часа на ден, задълбочавал се във всички тънкости, поддържал постоянна кореспонденция с офицерите; но в същото време, бидейки дълбоко цивилен човек, не се опитвал да обяснява на военните как да се сражават.

След като отпочинал няколко месеца във фермата си в Масачузетс, Джон Адамс участвал в първите президентски избори в САЩ, които се провели през февруари 1789 г. Според законите на онова време, кандидатът, заел второ място, ставал вицепрезидент. Джордж Вашингтон победил, а Адамс, който бил само малко зад него, заел поста вицепрезидент. През 1792 г. направил втори опит да стане президент през 1792 г., но отново загубил от Вашингтон. Четири години по-късно Вашингтон вече не участвал в изборите и на 4 март 1797 г. Джон Адамс положил клетва като президент на Съединените американски щати. Предишният му пост се заел от Томас Джеферсън, който загубил от него.

Президентството на Джон Адамс трудно може да се нарече спокойно. Джеферсън, който бил дълбоко разстроен от загубата си, постоянно се пречкал на своя шеф. Избухнала и необявена война с Франция, чиито кораби постоянно нападали американски търговски плавателни съдове. За да се справи с тази беда, Адамс трябвало спешно да започне да укрепва ВМС на САЩ, което и до днес се смята за едно от основните му постижения.

През 1798 г. Адамс подписал заповед за преместване на столицата на САЩ от Филаделфия в града Вашингтон, основан осем години по-рано. След като придобило новия си статут, малкото градче започнало бързо да расте благодарение на управителните органи, които се настанили там. Самият Адамс и семейството му също се преместили във Вашингтон и се установили в новопостроеното имение, което по-късно станало известно като „Белия дом“.

През 1800 г. дошло време за нови избори. Този път Адамс загубил и президент станал Томас Джеферсън. Бившият президент заживял спокоен живот във фермата си и имал късмета да види сина си Джон Куинси Адамс да стане шестият президент на Съединените щати през 1825 г.

Джон Адамс умира на 4 юли 1826 г., на половинвековната годишнина от приемането на „Декларацията за независимост“, в чието създаване взел толкова активно участие.

А съперничеството му с Джеферсън продължило до гроба. Последните думи на 90-годишния бивш президент били: „Томас Джеферсън е все още жив!“

Но Джон Адамс грешал - неговият заклет съперник и съратник починал същия ден, само няколко часа по-рано.

