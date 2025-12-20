"Орешник" в Беларус не представлява опасност за Киев: Обяснение защо

Новата руска ракета със среден обсег "Орешник", която вече е на бойно дежурство в Беларус по думите на двамата диктатори - беларуския Александър Лукашенко и руския Владимир Путин - няма да може да удари украинската столица Киев. Това обяви специализираното украинско издание Defense Express.
Защо украинското издание твърди такова нещо? Причината е, че "Орешник" е двустепенна балистична ракета със среден обсег на твърдо гориво. Подобно на други ракети от този клас, тя има не само максимален, но и минимален обсег. С други думи, има минимално разстояние на полет, което задължително трябва да покрие при опит за удар и на по-близка дистанция няма как да бъде ползвана.
По данни на украинското разузнаване, "Орешник" има минимален обсег от 700 км и максимален обсег от 5500 км. Това прави удар по Киев от Беларус невъзможен: дори от най-отдалечената точка в Беларус до Киев разстоянието е около 660 км. На долната карта ясно си личи коя зона е в безопасност от "Орешник".
🚫 “Oreshnik” will NOT reach Kyiv from Belarus — but for Europe the news is worse— NEXTA (@nexta_tv) December 19, 2025
Earlier, media reports claimed that missiles from the Russian system allegedly already delivered to Belarus could reach Kyiv in just 1 minute and 51 seconds.
However, Defense Express reports that… https://t.co/AZm9sNL22Y pic.twitter.com/p1j0y07q0J
В медийни публикации преди тази се твърдеше, че ракети "Орешник" от Беларус биха могли да достигнат Киев само за 1 минута и 51 секунди. А украинският президент Володимир Зеленски коментира разполагането на руската ракетна система в Беларус -