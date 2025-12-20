Любопитно:

"Орешник" в Беларус не представлява опасност за Киев: Обяснение защо

20 декември 2025, 07:43 часа 222 прочитания 0 коментара
"Орешник" в Беларус не представлява опасност за Киев: Обяснение защо

Новата руска ракета със среден обсег "Орешник", която вече е на бойно дежурство в Беларус по думите на двамата диктатори - беларуския Александър Лукашенко и руския Владимир Путин - няма да може да удари украинската столица Киев. Това обяви специализираното украинско издание Defense Express.

Още: Лукашенко: "Орешник" вече е на бойно дежурство в Беларус

Защо украинското издание твърди такова нещо? Причината е, че "Орешник" е двустепенна балистична ракета със среден обсег на твърдо гориво. Подобно на други ракети от този клас, тя има не само максимален, но и минимален обсег. С други думи, има минимално разстояние на полет, което задължително трябва да покрие при опит за удар и на по-близка дистанция няма как да бъде ползвана.

По данни на украинското разузнаване, "Орешник" има минимален обсег от 700 км и максимален обсег от 5500 км. Това прави удар по Киев от Беларус невъзможен: дори от най-отдалечената точка в Беларус до Киев разстоянието е около 660 км. На долната карта ясно си личи коя зона е в безопасност от "Орешник".

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В медийни публикации преди тази се твърдеше, че ракети "Орешник" от Беларус биха могли да достигнат Киев само за 1 минута и 51 секунди. А украинският президент Володимир Зеленски коментира разполагането на руската ракетна система в Беларус -Още: Зеленски: Знаем къде ще са "Орешниците" в Беларус, поискахме санкции от Запада 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Беларус Киев война Украйна ракета Орешник
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес