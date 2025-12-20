Любопитно:

Любомир Дацов: Удължителният бюджет е шанс да не бъде пропиляна още една година

Всички бяхме недоволни от предишните два бюджета за 20206 година. В тях имаше недостатъци, които са опасни за здравето на икономиката. Тоест, освен чисто политически път за никъде, тяхната конструкция не позволяваше на който и да било уважаващ се експерт - да каже, че те са добри. От тази гледна точка удължителният закон е естествен технически вариант, който е предвиден в законодателството.  Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” бившият зам.-министър на финансите и член на Финансовия съвет Любомир Дацов, коментирайки приетия удължителен бюджет на държавата.

Той обясни, че приемането на подобно удължаване на бюджета съществува в устройствения закон за бюджета, защото просто има практика. И тя е достатъчно избистрена, изкристализирала и може добре да се прилага. Тоест, това е нещо нормално в света на публичните финанси.

По думите му "това е много по-добър вариант, защото ако беше приет един от предишните варианти при тази политическа криза, това означава още една пропиляна година". "Как се обръща нещо, което вече е стигнало до огромен проблем? Удължаването на бюджета дава именно такава възможност - да не бъде пропиляна годината", подчерта той.

Дацов посочи, че очакваме ново правителство, което да дойде с много по-силни заявки. "Надявам се хората да гласуват за партия, която ще сложи реформаторски дневен ред в предизборната си програма, и хората да гласуват за такава партия".

Експертът коментира и въпроса законно ли е гласуването на индексация на заплатите в бюджетната сфера с годишната инфлация към 31 декември тази година. "Много е условно да се каже законно ли е, защото е прието от Народното събрание. Всяко едно нещо, което е прието от парламента - го прави законно. Тоест, противоречи на всякаква логика и на всякаква практика, която съществува; противоречи на Закона за публичните финанси; противоречи на идеята, която стои зад такъв закон. Но в крайна сметка, когато е прието от Народното събрание и е гласувано, то е законно", обясни Дацов.

Според него има и друг аспект – това, което се получи, всъщност прави "един вид нов бюджет". "Самият начин на индексация вътре оставя един лош привкус - не се прави разлика между това какво е средногодишна инфлация и какво е инфлация в края на периода. Защото те използваха нещо, което вече е минало и е послужило за индексиране на доходите през 2025 година. Тоест, правят се двойни неща", посочи експертът.

Дацов обясни, че в закона е предвидено удължаването на бюджета с още три месеца. Но изрази надежда, че колкото се може по-бързо ще има избори и те по някакъв начин да отпушат ситуацията. "Аз твърдо вярвам, че само редовен кабинет може да прави бюджет. Бюджетът е еманация на политиката. Няма как без редовен кабинет и без политическа подкрепа да се прави политика — това е базово нещо. Това е бюджетът", категоричен е той.

Елин Димитров
