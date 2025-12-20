САЩ отменят забраната за използване на противопехотни мини

Вашингтон отмени забраната за използване на противопехотни мини, наложена от бившия президент на САЩ Джо Байдън, съобщи в събота вестник "The Washington Post", позовавайки се на документ, подписан от министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет. "Администрацията на Доналд Тръмп отмени политиката от времето на Байдън, която забраняваше използването на противопехотни мини с изключение на Корейския полуостров", се казва в съобщението.

Снимка: iStock

В документа се отбелязва, че отмяната на санкциите по отношение на използването на противопехотни мини ще увеличи силата на американските военни в "една от най-опасните ситуации в областта на сигурността в историята".

Военният министър призовава да се разработи нова политика по отношение на противопехотните мини в рамките на 90 дни.При бившия президент на САЩ Джо Байдън Вашингтон взе решение да ограничи употребата на противопехотни мини в съответствие с редица разпоредби на Конвенцията за забрана на противопехотните мини, подписана в Отава.

Администрацията на Байдън също така въведе забрана за разработването и производството на някои видове противопехотни мини.

