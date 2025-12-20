Прогноза за времето - 20 декември 2025 г. (събота)

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. На места, главно в Дунавската равнина и югоизточните райони, ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, по-високи по Черноморието, за София – около минус 2°. През деня над по-голямата част от страната облачността ще се увеличи и в края на деня на отделни места в източните райони ще има слаби превалявания от дъжд. Предимно слънчево ще бъде над Югозападна България. В източните райони ще духа до умерен вятър от север-североизток, в останалата част от страната – слаб от изток-североизток. Ще започне понижение на дневните температури: максималните в повечето места ще бъдат между 3° и 8°, в югозападните райони и по Черноморието – до 10°-12°, за София – около 8°.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще се доближи до средната стойност за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево утро в планините

Над планините преди обяд ще преобладава слънчево време, но постепенно облачността ще се увеличава и вплътнява. До края на деня на места в Стара планина и Странджа ще превали слаб дъжд, по най-високите части - слаб сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, а на 2000 метра – около 4°.

Облачно по морето

Над Черноморието ще бъде облачно, преди обяд и мъгливо. В следобедните часове на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ