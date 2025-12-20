Кой има имен ден днес, 20 декември 2025 г. Честито!

На 20 декември 2025 г. имен ден празнуват Игнат, Искра, Искрен, Огнян, Огняна, Светла, Светослав, Пламен, Пламена. На този ден почитаме Свети Игнатий, той е роден в гр. Антиохия. Свети Игнатий бил епископ на Антиохия в продължение на 40 години. Мъдро управлявал паството си, без да жали трудове и грижи. Усърдно проповядвал Божието слово и мнозина довел до познание на Христос. През 107 г. загива мъченически в голям цирк в град Рим, разкъсан от зверове.

Имени дни през декември 2025 г.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди здрав, честит, щастлив и неповторим! Нека твоите желания бъдат закон за останалите! Да си заобиколен само от верни хора, на които можеш да разчиташ във всеки един момент!

***

Честит празник! Да се почита името ти, да си ценен и уважаван човек! Всичко, което пожелаеш и е най-добро за теб да се случи в точния момент и по начина, по който си го представяш!

Имени дни 2026 г.

***

Честит празник! Бъди бляскава и неповторима, точно каквито ще са и дните ти занапред! Нека всичко лошо остане в миналото и ти върви по вода във всяко твое начинание! Весело празнуване!

***

Честит имен ден! Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие!

20 декември: Голям църковен празник иде утре, спазват се редица традиции и обичаи

Снимки: iStock